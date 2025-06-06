籃球博彩擬徵稅50% 港隊不得參與 不接受未成年投注

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 籃球博彩規管方案曝光，港府建議參考現時足球博彩稅，徵收投注金淨收入五成，作為籃球博彩稅，而且不得接受有香港球隊參與，或在香港舉行的賽事投注。有戒賭機構擔心吸引年輕人賭博，民政及青年事務局局長麥美娟強調，政府不鼓勵賭博，將同時加強宣傳教育。

大公報報導，財政司司長陳茂波在今年「財政預算案」提出，探討開放籃球博彩，政府早前經過一個月的公眾諮詢，接獲約1000份意見，約94%持正面意見，顯示建議獲絕大部分人支持，更有部分建議加快立法進程。

據報導，民政及青年事務局5日向立法會提交文件，建議修訂「博彩條例」，賦權當局發出籃球博彩牌照，並參考足球博彩訂立牌照規限，包括為投注及賽事種類數量設限；不得接受有香港球隊參與，或在香港舉行的賽事投注；不得接受未成年人士投注；並要展示告示，提醒市民沉迷賭博的害處等。

報導指出，現時賽馬及足球博彩均按淨投注金收入，即投注額扣除派彩後的收入計算。財政司司長陳茂波早前表示，預計若然香港開設籃球博彩，每年可以為庫房帶來15至20億港元（約1.9至2.5美元）收入。政府最新建議，籃球博彩沿用足球博彩稅率，徵收淨投注金收入的50%作為稅款。

報導稱，政府暫時未有落實時間表，消息人士透露，預期最快今個立法年度完成修例，待完成電腦系統設計等，最快2026年10月美國職業籃球聯賽（NBA ）開季前推行。

目前香港合法賭博途徑，僅限於賽馬、六合彩及足球博彩。籃球是全球第二大博彩項目，僅次於足球，香港鄰近地區，包括中國內地、澳門 、台灣及日本，已經實行合法籃球博彩。

報導說，玩法種類方面，最基本是賭哪一隊輸贏的標準盤，最普遍的投注選項有讓分盤，以及全場總得分的上下盤。另外，不同於足球賽事有機會打和，籃球沒有和波，加時直至分勝負為止，所以籃球博彩只設「主客」，沒有「和波」（打平手）的選項。

除了每場賽果的玩法，外地博彩公司還有整項賽事的冠軍投注，例如NBA西岸冠軍、東岸冠軍及總冠軍的選項。