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黃百鳴涉內線交易擬不認罪 11月開審控方將召13證人

香港新聞組／香港6日電
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香港著名電影導演、監製黃百鳴涉操縱股份進行內幕交易，辯方透露黃擬不認罪。（新華社）
香港著名電影導演、監製黃百鳴涉操縱股份進行內幕交易，辯方透露黃擬不認罪。（新華社）

資深電影人、電影公司主席黃百鳴(黃栢鳴)涉操縱股份進行內幕交易，被證監會票控，案件5日於東區裁判法院再訊。辯方透露黃擬不認罪。裁判官把案件押後至8月25日再訊，屆時正式聽取黃的答辯。裁判官並預留11月24日至12月12日作審訊之用，預料審訊需時15天。

香港01報導，被告黃柏鳴(78歲)被控在2017年8月25日至2017年10月17日期間，黃涉嫌慫使或促致另一名人士進行天馬影視的股份交易，他當時為天馬影視的主席兼控股股東，掌握了他知道屬有關天馬影視的內幕消息的消息。黃柏鳴的代表律師指黃擬不認罪。

據報導，控方透露，打算傳召13名證人，包括8名街外證人、4名是證監會人員和1名專家證人。控方已把專家報告交予辯方。控方亦指，會依賴被告2019年6月錄取的會面紀錄。辯方或爭議被告手機撮取的資料

報導指出，辯方透露，其專家已開始製作報告，相信於9月中完成。此外，就案中手機撮取的WhatsApp訊息紀錄和被告的會面紀錄，辯方仍在考慮是否爭議其呈堂性。

報導稱，裁判官把案件押後至8月25日再訊，屆時除了正式聽取被告答辯，亦會作預審，涉及WhatsApp訊息的證物鏈、是否爭議會面紀錄、專家證人的資格。裁判官亦預留11月24日至12月12日作審訊，聆訊會以中文進行。

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