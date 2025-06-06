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大富豪夜總會6.14重開 AV天后蒼井空任嘉賓 兒童也能去

香港新聞組／香港6日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

象徵香港過去「紙醉金迷」夜生活的尖東大富豪夜總會，將於6月14日原址捲土重來，更邀傳日本前AV天后蒼井空做開幕嘉賓；營運模式曝光，轉型多功能娛樂場所，沒有公關小姐，不再兒童止步，日夜營業，希望重現「尖東不夜城」。

香港01報導，新大富豪的行政總裁暨股東李健民接受信報訪問透露，新大富豪不再是夜總會，沒有駐店公關小姐，定位為多功能娛樂場所，店內設有近萬平方呎的中央舞台大廳，提供包場服務，例如可舉辦婚宴擺放30圍酒席，甚至家長選擇在包廂為小朋友辦生日會都沒有問題；至於非包場時段則以酒吧模式經營，入場費300元（港元，下同，約38美元）包兩杯飲品。

據報導，李健民又指，舊大富豪老闆兼業主羅焯並非新大富豪的股東之一，但他承認二人相識，因此可低於市價租下該址。他計畫新大富豪日夜營業，配合政府「日夜都繽紛」的政策，期望可再次重現「尖東不夜城」。

2025年5月28日，新大富豪店外仍然封上圍板，地面層正進行裝修工程，地上放滿施工材料，部份設施則蓋上灰布，非常神秘。

報導指出，大富豪夜總會舊址在5月28日已掛上「大富豪BIG BOSS GENERATION」的招牌。當時店外封上圍板，地面層正進行裝修工程，有裝修師傅透露，估計地面層只需20日可完工，最快6月中可全面啟用。

報導稱，李健民透露，店內設有近萬呎的中央舞台大廳提供包場表演、新品發布或開會等場地用途，甚至可化身成宴會廳，舉辦婚宴擺放30圍酒席；至於非包場時段則以酒吧模式經營，入場費300元包兩杯飲品。

其他設施方面，新大富豪另外設有49間包廂，可租用作生日會等用途；並設有大型廚房及咖啡廳提供餐飲服務。另外專門售賣名牌的二手袋的米蘭站也將在店內進駐，日後更陸續有紅酒及雪茄吧等。

據報導，舊大富豪以日式夜總會模式經營，高峰時期有1200名女公關駐場。不過李健民稱不會提供公關服務，只以「包租公」心態營運業務，轉型為多功能娛樂場所，即提供娛樂場地、設施及餐飲，顧客可按個人需要使用場地，惟必須是合法用途，甚至家長選擇大富豪為小朋友辦生日會都沒有問題。

報導說，近年政府推行「日夜都繽紛」，李健民希望新大富豪可打造成旅遊景點，日夜都營業，計畫聯同郵輪公司引入高端旅客到店消費。他也在尖東經營雲南米線等餐飲業務，因此期望新大富豪可重拾昔日的光輝，再次重現「尖東不夜城」。

舊大富豪由羅焯與當時女友陳健心於1984年創辦，其後羅焯再在1996年斥資1.86億元（約2370萬美元）購入原址，後來夜總會在2012年不敵時代洪流結業。

李健民透露，羅焯並非新大富豪的股東之一，但他承認二人相識，因此可低於市價租下該址。他又指，其中一名大股東為內地投資者，另外再有數名香港股東，總投資額逾千萬元。

香港 郵輪 日本

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