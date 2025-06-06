科大發錄取通知 招手哈佛2國際生 港大接數十宗轉校申請

香港科技大學5日向兩名哈佛研究生發放取錄通知，正等待學生答覆。（取材自香港科技大學）

哈佛大學正捲入風波，4日遭美國政府拒發國際新生簽證 。香港 多間資助大學紛紛表示盼延攬哈佛生，當中率先向哈佛生招手的香港科技大學，5日向兩名哈佛研究生發放錄取通知，正待學生答覆。科大研究生院院長吳宏偉5日表示，兩人分別來自內地及巴西，涉獵領域分別為科學與科技、跨學科，他形容「全球優秀學生大洗牌」，預計科大陸續向更多哈佛生發錄取通知。

明報報導，吳宏偉5日表示，相信科大陸續向更多哈佛生發放錄取通知，被問科大目標錄取多少個哈佛生，他稱科大亦很被動，需預留時間讓哈佛生考慮。

據報導，吳稱政治因素下「全球優秀學生大洗牌」，個別學生赴美升學計畫正受阻，認為香港院校有吸引力，又自言「賣花讚花香」稱科大是年輕大學，在科學與科技領先，料與哈佛的學科可匹配；又指科大與科大廣州互補，有更多學習和交流機會，認為吸引力足夠。

報導說，科大5日表示，累計收到數十宗準備前往哈佛升學或當地學生查詢，正處理數宗轉學申請。校方相信由於華府對留學生 的政策持續反覆，有不少國際學生仍然在觀望事態發展。

此外，美國政府暫停持有簽證的哈佛大學外籍新生入境， 報導指出，香港大學收生及國際生交流事務總監嚴志堅5日說，校方最近收到數十名國際生申請轉入港大，按年增一倍，未來數字可能還會增加。港大向海外留學生發出的通知提及，QS世界大學排名或泰晤士高等教育（THE）全球排名前50院校的留學生，若學生因不可控因素，如簽證政策改變，今年秋季無法在原校入學，可透過電郵盡快聯絡港大，校方可3個工作天內回覆。

嚴志堅表示，有家長告訴他，小孩原本想留學英美，現在有意轉讀港大。

另外，中大5日稱，近日曾收到來自美國院校的國際生查詢，稱若他們申請轉學至中大，將積極考慮並即時通知相關院系跟進。嶺大5日稱，上月下旬已推出「轉學生專屬申請通道」，歡迎來自全球國際生，包括哈佛等在美留學生。