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科大發錄取通知 招手哈佛2國際生 港大接數十宗轉校申請

香港新聞組／香港6日電
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香港科技大學5日向兩名哈佛研究生發放取錄通知，正等待學生答覆。（取材自香港科技大學）
香港科技大學5日向兩名哈佛研究生發放取錄通知，正等待學生答覆。（取材自香港科技大學）

哈佛大學正捲入風波，4日遭美國政府拒發國際新生簽證香港多間資助大學紛紛表示盼延攬哈佛生，當中率先向哈佛生招手的香港科技大學，5日向兩名哈佛研究生發放錄取通知，正待學生答覆。科大研究生院院長吳宏偉5日表示，兩人分別來自內地及巴西，涉獵領域分別為科學與科技、跨學科，他形容「全球優秀學生大洗牌」，預計科大陸續向更多哈佛生發錄取通知。

 

明報報導，吳宏偉5日表示，相信科大陸續向更多哈佛生發放錄取通知，被問科大目標錄取多少個哈佛生，他稱科大亦很被動，需預留時間讓哈佛生考慮。

據報導，吳稱政治因素下「全球優秀學生大洗牌」，個別學生赴美升學計畫正受阻，認為香港院校有吸引力，又自言「賣花讚花香」稱科大是年輕大學，在科學與科技領先，料與哈佛的學科可匹配；又指科大與科大廣州互補，有更多學習和交流機會，認為吸引力足夠。

報導說，科大5日表示，累計收到數十宗準備前往哈佛升學或當地學生查詢，正處理數宗轉學申請。校方相信由於華府對留學生的政策持續反覆，有不少國際學生仍然在觀望事態發展。

此外，美國政府暫停持有簽證的哈佛大學外籍新生入境， 報導指出，香港大學收生及國際生交流事務總監嚴志堅5日說，校方最近收到數十名國際生申請轉入港大，按年增一倍，未來數字可能還會增加。港大向海外留學生發出的通知提及，QS世界大學排名或泰晤士高等教育（THE）全球排名前50院校的留學生，若學生因不可控因素，如簽證政策改變，今年秋季無法在原校入學，可透過電郵盡快聯絡港大，校方可3個工作天內回覆。

嚴志堅表示，有家長告訴他，小孩原本想留學英美，現在有意轉讀港大。

另外，中大5日稱，近日曾收到來自美國院校的國際生查詢，稱若他們申請轉學至中大，將積極考慮並即時通知相關院系跟進。嶺大5日稱，上月下旬已推出「轉學生專屬申請通道」，歡迎來自全球國際生，包括哈佛等在美留學生。

香港 留學生 簽證

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