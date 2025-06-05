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六四點燭、祈禱… 港維園2人被拘 鄒幸彤獄中絕食36小時

香港新聞組／香港5日電
六四36周年，香港警察在維多利亞公園站崗。（歐新社）
六四36周年，香港警察在維多利亞公園站崗。（歐新社）

六四」事件36周年，香港警方4日在銅鑼灣及維園一帶嚴密布防。有市民用不同方式入維園悼念，有人亮起電子蠟燭、穿黑衣跑步、為死者祈禱閱讀，數度有人包括穿校服女生持花束途經維園，被警方查問帶走。4日警方在港島中區和銅鑼灣一帶帶返警署的人數較去年大減近半，全天有12人，當中2人被捕，另有3人仍在調查中。

明報報導，資深大律師湯家驊認為，若市民在無組織下悼念「應該無問題」，「如無跡象顯示可能犯法，不應干預個別人士悼念」。對於市民個別到維園悼念的風險，湯舉例，若涉非法行為才有可能觸犯顛覆國家罪，分裂國家罪則需涉組織和策畫，除非在悼念過程中高呼「打倒一黨專政」口號或展示字句，證明有犯罪意圖才有可能觸及煽動罪。

警方表示，截至4日晚11時半共拘捕兩人及扣查10人；被捕者包括一名24歲男子，在興發街附近被截查期間情緒激動，拒絕合作，涉「阻撓在正當執行職務的警務人員」被扣查；另一名26歲內地女子，4日午在花園道公眾地方形跡可疑，未能出示有效身分證明文件被捕，其後獲准離開。

今年維園部分足球場在辦第三屆「同鄉社團家鄉市集嘉年華」，場內有歌舞表演。4日在銅鑼灣及維園一帶，約百名軍裝警員巡邏及戒備，部分人身穿戰術背心，反恐特勤隊及裝甲車「劍齒虎」出動，有便衣警拍攝在場者。被問近年到維園悼念市民減少原因，全國港澳研究會顧問劉兆佳稱，港區國安法落實，近年挑戰中央權威、有意製造集體抗爭言行「近乎絕跡」，只有少數人在網上或以隱蔽方式間接表達立場，反映國安法效用明顯。

身穿「阿彌陀佛」字眼上衣社運人物「女長毛」雷玉蓮先後現身記利佐治街及旺角朗豪坊，分別被警員帶到灣仔警署及旺角警署。藝術家陳美彤4日晚7時許現身銅鑼灣，稱想到維園游水，被截查帶上警車。

另據央廣報導，前香港支聯會副主席鄒幸彤被控違反「港區國安法」顛覆國家政權罪，迄今已被關押逾3年。鄒幸彤的Patreon帳號日前發文，指她會在4日六四36周年以絕食的方式悼念，並指「一句道歉要等多久？」天安門母親等了36年仍未等到一句道歉。

鄒幸彤在文章中強調，她會在6月4日繼續在牆內，以絕食36小時「紀念這個日子」及「重申我們的承諾」。

六四 香港 港區國安法

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