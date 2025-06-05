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傳前港澳辦主任鄭雁雄退二線 將出任人大專委會副主任

記者陳宥菘／香港5日電
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前中聯辦主任鄭雁雄5月30日深夜突然被官宣免職，動向引發揣測，多家港媒4日報導稱，仍為全國人大代表的他，將出任全國人大專門委員會副主任。（中通社）
前中聯辦主任鄭雁雄5月30日深夜突然被官宣免職，動向引發揣測，多家港媒4日報導稱，仍為全國人大代表的他，將出任全國人大專門委員會副主任。（中通社）

中國國務院5月30日深夜突然宣布，任命港澳辦常務副主任周霽為中聯辦主任，免去鄭雁雄中聯辦主任一職，原因引發揣測。多家港媒4日引述消息報導，仍為十四屆全國人大代表的鄭雁雄將「北上」進京，出任全國人大專門委員會副主任。

港媒報導指，鄭雁雄工作將有新安排，預料進京擔任全國人大專門委員會副主任。全國人大常委會將於本月下旬召開會議，預料屆時正式任命鄭雁雄擔任人大專委會副主任。

港媒文章稱接獲可靠消息，仍為第十四屆全國人大代表的鄭雁雄將「退居二線」，轉任全國人大教育科學文化衛生委員會副主任一職。按內地官場規則，黨政軍高官到齡之後，有轉崗人大、政協，以便繼續發揮餘熱的制度。鄭雁雄8月將滿62歲。

香港經濟日報也指稱，收到兩個不同渠道的消息，均稱鄭雁雄新職是在人大機構。其中一個消息稱，去向預料是出任全國人大教育科學文化衛生委員會副主任。有熟悉國情的資深建制形容鄭雁雄是完成其使命離場。

明報3日報導，鄭雁雄被免職後第三天，即6月2日，主動向部分政界人士發出訊息。他在信中引用徐志摩代表作「再別康橋」詩句的圖片，並寫道：「愛港情未了，履職終有期。若問何所慰，治興已端倪」，更預告「北京見」。報導認為，相信鄭雁雄會再獲得其他任命。

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