我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

漠視猶太生權益 哥大遭聯邦調查 認證地位恐不保

顛覆數十年移民政策？庇護申請者擬禁獲得工作許可

被問維園可否點蠟燭悼六四 李家超：不論哪天均須守法

香港新聞組／香港4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
4日六四事件36周年，香港維園只舉辦家鄉市集嘉年華，連續6年不見燭光集會，特首李家超3日被問及在維園一帶點蠟燭會否有問題，他說無論哪天都須符合法律要求。（中通社）
4日六四事件36周年，香港維園只舉辦家鄉市集嘉年華，連續6年不見燭光集會，特首李家超3日被問及在維園一帶點蠟燭會否有問題，他說無論哪天都須符合法律要求。（中通社）

4日是六四事件36周年，香港維園連續6年不見燭光集會，只舉辦同鄉社團家鄉市集嘉年華。特首李家超3日被問及在維園一帶點蠟燭會否有問題，他說無論在哪天都須符合法律要求，危害國安行為屬嚴重罪行。3日銅鑼灣及維園一帶有不少警員巡邏，反恐特勤隊亦出動。3日深夜，已解散的前支聯會常委鄧岳君現身維園悼念，遭警方截查後離去。

明報報導，李家超3日被問及市民4日可否在維園和銅鑼灣一帶點蠟燭、或穿著有標語的衣服悼念六四；另被問到部分去年六四被記下資料者，近日受警方查問今年六四行程，是否代表他們4日在銅鑼灣出現會有風險。李家超回應稱，無論哪一天，任何活動均須符合法律，不能違法，執法部門會針對違法行為果斷處理。他說危害國安行為屬嚴重罪行，當局會針對打擊，有法必依、執法必嚴、追究到底。

據報導，3日午5時許起在銅鑼灣及維園一帶觀察，天后地鐵站附近約有30名警員巡邏；晚上8時許，銅鑼灣駱克道與東角道交界、崇光百貨門外最少有12名警員巡邏，未見去年同一時間已停在該處戒備的裝甲車「劍齒虎」。

報導稱，3日晚約11時20分，前支聯會常委鄧岳君現身維園，細聲讀出202名六四死者名單，繼而三鞠躬，4名穿著戰術背心的警員隨即將他包圍查問。鄧解釋選擇這時間點悼念，是由於當年六四前夕到翌日清晨北京的畫面令他難忘，「要做的已做了」，4日不會有行動。鄧應警方要求出示身分證及溝通約8分鐘後，低頭默站約1分鐘，隨後離開維園。鄧出現後，維園警力明顯加強。

六四事件36周年，香港維園連續6年沒有燭光集會，特首李家超3日被問及在維園一帶點...
六四事件36周年，香港維園連續6年沒有燭光集會，特首李家超3日被問及在維園一帶點蠟燭會否有問題，他說任何活動都須符合法律。（中通社）

另外，報導說，近年曾以行為藝術悼念而被警方帶走的藝術家陳美彤，3日午約4時半現身銅鑼灣，數分鐘後有便衣警員上前查問，十多名警員隨即拉起橙帶包圍她，並搜查其背包及搜身。陳其後在多名警員陪同下前往地鐵站離去。

此外，報導引述社民連副主席周嘉發說，近日接獲有關部門詢問在六四有何計畫，而有數年無參與任何社運的成員及義工也收到類似「關心」，為數十多人，感到有點不明所以。

報導指，有前區議員陳劍琴在店鋪售賣香薰蠟燭，稱被商場方面提醒要收起「敏感」貨品，但她繼續售賣。油尖旺前區議員朱江瑋近日在社交平台表示4日會在店內亮起蠟燭悼念六四死難者。朱說，六四必須悼念，悼念亦必須公開，這是其底線。

六四 地鐵站 香港

上一則

澳媒：密件揭示中國AI審查抹去天安門大屠殺歷史記憶

延伸閱讀

路透：鄭雁雄去職 恐與事前未掌握長和售港口有關

路透：鄭雁雄去職 恐與事前未掌握長和售港口有關
3天2會李家超 周霽：貫徹「一國兩制」 全力服務香港

3天2會李家超 周霽：貫徹「一國兩制」 全力服務香港
港人能去維園悼念六四？李家超：危害國安是嚴重罪行

港人能去維園悼念六四？李家超：危害國安是嚴重罪行
國際調解院落戶香港 中方主導 32國簽約成創始國

國際調解院落戶香港 中方主導 32國簽約成創始國

熱門新聞

哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

2025-05-31 23:25
哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)

青島女孩蔣雨融哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局

2025-05-30 21:48
中國一名女子在上海浦東機場通關時，因為妝化太濃看起來和護照照片不同而讓人臉辨識機器辨識失敗，機場人員當場要求她卸妝，並在過程中對她不斷碎念和訕笑。(翻攝 Instagram @wchinapost )

頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」

2025-05-29 19:42
中國共產黨第十八屆、十九屆中央政治局委員、中共中央軍委前副主席許其亮證實因病於2025年6月2日12時12分在北京逝世。圖取自新華社

港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡

2025-06-02 13:24
普陀山的齋飯。（取材自小紅書）

去寺廟吃齋飯「減脂」卻反而胖11斤 原因出在這裡

2025-05-31 08:30
廣東中山舉辦的某動漫展上，幾名衣著暴露的兒童在做直播。（視頻截圖）

女童著緊身衣、網襪在廣東動漫展直播 觀眾都看不下去

2025-06-02 20:44

超人氣

更多 >
多次召回維修 選購二手車避開這五款油電混合車

多次召回維修 選購二手車避開這五款油電混合車
Trader Joe's今夏7款限量商品引瘋搶 這個僅6月有賣

Trader Joe's今夏7款限量商品引瘋搶 這個僅6月有賣
這些航空公司提供商務艙旅客免費睡衣 這間送的是Armani

這些航空公司提供商務艙旅客免費睡衣 這間送的是Armani
蘋果創辦人喬布斯小女兒要結婚了 未婚夫是英國奧運金牌

蘋果創辦人喬布斯小女兒要結婚了 未婚夫是英國奧運金牌
無人航空母機九天月底首飛 「蜂群戰術」瞬間釋放百架無人機

無人航空母機九天月底首飛 「蜂群戰術」瞬間釋放百架無人機