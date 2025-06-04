被問維園可否點蠟燭悼六四 李家超：不論哪天均須守法

4日六四事件36周年，香港維園只舉辦家鄉市集嘉年華，連續6年不見燭光集會，特首李家超3日被問及在維園一帶點蠟燭會否有問題，他說無論哪天都須符合法律要求。（中通社）

4日是六四 事件36周年，香港 維園連續6年不見燭光集會，只舉辦同鄉社團家鄉市集嘉年華。特首李家超3日被問及在維園一帶點蠟燭會否有問題，他說無論在哪天都須符合法律要求，危害國安行為屬嚴重罪行。3日銅鑼灣及維園一帶有不少警員巡邏，反恐特勤隊亦出動。3日深夜，已解散的前支聯會常委鄧岳君現身維園悼念，遭警方截查後離去。

明報報導，李家超3日被問及市民4日可否在維園和銅鑼灣一帶點蠟燭、或穿著有標語的衣服悼念六四；另被問到部分去年六四被記下資料者，近日受警方查問今年六四行程，是否代表他們4日在銅鑼灣出現會有風險。李家超回應稱，無論哪一天，任何活動均須符合法律，不能違法，執法部門會針對違法行為果斷處理。他說危害國安行為屬嚴重罪行，當局會針對打擊，有法必依、執法必嚴、追究到底。

據報導，3日午5時許起在銅鑼灣及維園一帶觀察，天后地鐵站 附近約有30名警員巡邏；晚上8時許，銅鑼灣駱克道與東角道交界、崇光百貨門外最少有12名警員巡邏，未見去年同一時間已停在該處戒備的裝甲車「劍齒虎」。

報導稱，3日晚約11時20分，前支聯會常委鄧岳君現身維園，細聲讀出202名六四死者名單，繼而三鞠躬，4名穿著戰術背心的警員隨即將他包圍查問。鄧解釋選擇這時間點悼念，是由於當年六四前夕到翌日清晨北京的畫面令他難忘，「要做的已做了」，4日不會有行動。鄧應警方要求出示身分證及溝通約8分鐘後，低頭默站約1分鐘，隨後離開維園。鄧出現後，維園警力明顯加強。

六四事件36周年，香港維園連續6年沒有燭光集會，特首李家超3日被問及在維園一帶點蠟燭會否有問題，他說任何活動都須符合法律。（中通社）

另外，報導說，近年曾以行為藝術悼念而被警方帶走的藝術家陳美彤，3日午約4時半現身銅鑼灣，數分鐘後有便衣警員上前查問，十多名警員隨即拉起橙帶包圍她，並搜查其背包及搜身。陳其後在多名警員陪同下前往地鐵站離去。

此外，報導引述社民連副主席周嘉發說，近日接獲有關部門詢問在六四有何計畫，而有數年無參與任何社運的成員及義工也收到類似「關心」，為數十多人，感到有點不明所以。

報導指，有前區議員陳劍琴在店鋪售賣香薰蠟燭，稱被商場方面提醒要收起「敏感」貨品，但她繼續售賣。油尖旺前區議員朱江瑋近日在社交平台表示4日會在店內亮起蠟燭悼念六四死難者。朱說，六四必須悼念，悼念亦必須公開，這是其底線。