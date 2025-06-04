大熊貓龍鳳胎郵票8.15周歲生日發行 見證暴風式成長

香港郵政3日公布7月至12月期間將發行的五套特別郵票；圖為「大熊貓龍鳳胎寶寶」主題郵票，展示加加和得得在不同階段的生活點滴。（中通社）

香港郵政 下半年將發行五套特別郵票，包括以大熊貓龍鳳胎寶寶為主題的特別郵票，展示「加加」和「得得」在不同階段的生活點滴，見證龍鳳胎寶寶暴風式的成長旅程。

大公、文匯報報導，大熊貓龍鳳胎主題郵票印有「加加」和「得得」的超萌樣子，亦有同媽媽「盈盈」的合照，展示龍鳳胎寶寶在不同階段的生活點滴。8款郵票及郵品面額由2.2港元至20港元（約0.2至2.5美元），將於在8月15日、即龍鳳胎一歲生日當天發行。

香港郵政3日公布7月至12月期間將發行的五套特別郵票；圖為「香港航空業發展」主題郵票，展示香港的航空發展愈趨蓬勃的景象。（中通社）

另外四套特別郵票包括以「二十四節氣─秋」為題，介紹秋季的立秋、處暑、白露、秋分、寒露及霜降六個節氣的郵票，將於8月7日發行；以「聖誕郵票V」為題的特別郵票則於11月25日發行，將以維港夜景作背景，在星空下呈現各式各樣的聖誕元素和節日的歡樂氣氛。

至於以「香港行山徑系列第三號：衛奕信徑」為主題的特別郵票，一套十枚，展示衛奕信徑各段的明媚風光，發行日期為9月23日。而以香港航空業發展為主題的特別郵票，則展示香港的航空發展愈趨蓬勃的景象，將於10月21日發行。