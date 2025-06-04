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警拘5人涉港獨言論、虛報炸彈 澳門首有記者採訪遭帶走

香港特派員李春／香港4日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港警察國安處3日公布，拘捕1名香港男子和4名女子，指控其涉嫌聲稱將在啟德體育園引爆炸彈，並發表港獨及台獨言論。

香港警方6月2日採取拘捕行動，被拘捕的香港男子現年35歲，4名被拘捕的女子年齡由20至38歲，國安警方面沒有公布其職業。

香港警察國安處警司李桂華說，涉案人士在4月29日至5月20日期間，透過電郵和社交媒體向香港警方發放訊息，試圖宣揚有關台灣獨立或廢除港區國安法的言論，其中一次聲稱將引爆藏在中央駐港機構的炸彈。

他又稱，涉案人士5月13日致電到999報案中心，報稱當日將在啟德體育園一個音樂會引爆炸彈，並宣揚台灣及香港獨立的言論。

香港警察國安處在調查後，6月2日拘捕涉案男子，指他在事發當日利用手機變聲軟體致電999報案中心， 其後將電話棄置在紅磡海邊，行動中亦搜查4個單位，搜獲一批與案件有關的電話和電腦設施，暫時未有發現任何爆炸品。警方曾押解疑犯到紅磡德豐街重組案情。

香港新聞組／香港4日電

4月中旬，澳門獨立媒體「論盡媒體」2名記者前往採訪澳門立法會時遭警方帶走調查。澳門警方稱，有跡象顯示2人擾亂機關運作，案件將移送偵辦；該事件為首次有澳門記者被警方帶走，引發新聞自由爭議；目前仍未知檢察院是否會起訴兩名記者

據英國廣播公司（BBC）中文網3日報導，4月17日早上，澳門立法會舉行施政辯論，澳門獨立媒體「論盡媒體」2名記者前往採訪，卻被禁止進入議事廳，2人隨後被警員包圍帶走調查。其中一名記者為總編輯甄小島，2人早上10時許被送往警局，直到晚上9時才獲准離開。

報導指出，相對較少的葡文記者過去在編採上被認為有相當大的自由度，但近幾年葡文媒體也逃不過被整治，2021年3月，澳廣電執委會向葡文新聞部下達9條愛國指引，包括要愛國愛澳、不能說違背中央的話，該事件觸發葡文記者離職潮。

香港 澳門 港區國安法

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