我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

200年前保險套長這樣 羊盲腸製成 紫外線檢測曝使用狀況

美中晶片、稀土戰誰占上風？美專家：美國擺脫依賴需要10年

鄭雁雄去職 傳事前未掌握長和售港口 讓北京措手不及

香港新聞組／香港4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
前香港中聯辦主任鄭雁雄5月底突然去職，引發外界揣測，圖為他出席4月15日全民國家安全教育日活動。（中通社資料照片）
前香港中聯辦主任鄭雁雄5月底突然去職，引發外界揣測，圖為他出席4月15日全民國家安全教育日活動。（中通社資料照片）

香港中聯辦主任鄭雁雄5月底突然去職，引發外界揣測。知情人士向路透透露，長和集團擬將旗下巴拿馬運河港口在內的全球港口業務出售給美國貝萊德等財團一事，讓北京高層措手不及，鄭雁雄被認為須負部分責任，恐是他去職的原因。

報導指出，這名知情人士與香港中聯辦有接觸，而上述內容也屬於機密。面對路透查證此事，香港中聯辦截至目前並未表示意見。

根據報導，香港特首李家超3日在行政會議前的記者會上表示，香港中聯辦主任的變動與所有官員的變動一樣「非常正常」。他還表示，鄭雁雄在香港工作了約5年，是香港「由亂到治」的過渡期。但他並沒有回答鄭雁雄去職等人事變動的原因。

當被問到鄭雁雄被解職，是否反映出北京的治港政策重心從「國家安全」轉向「經濟發展」時，李家超說，香港正處於一個必須同時兼顧「發展」和「安全」的階段，因為任何發展都必須有安全的環境。

報導指出，鄭雁雄2023年1月接任香港中聯辦主任。雖然這一職務並沒有固定任期，但他的任期比前任香港中聯辦主任駱惠寧、張曉明等人要短。

明報報導，鄭雁雄日前在向友人發送的簡訊中說，「愛港情未了，履職終有期。若問何所慰，治興已端倪」，還說「北京見」，有多名香港建制派人士收到了鄭雁雄這則簡訊。

文匯報報導，中國國家市場監督管理總局依法對長和擬售巴拿馬港口一事進行審查。英國金融時報日前引述消息稱，美企貝萊德及航運公司MSC近期主動與中國國家市場監督管理總局展開會談，意圖推進交易合規，並指長和擬用「Plan B」方案企圖繼續推進相關交易。

香港多位政界、法律界人士3日受訪強調，這宗具戰略性的項目交易所帶來的巨大風險有目共睹，而該擬交易的項目從3月4日公布至今已有整整三個月之久，相關港企應面對現實，切勿一意孤行、蒙混過關，更不要低估國家依法捍衛國家安全與發展利益的決心。

香港 巴拿馬運河

上一則

大熊貓龍鳳胎郵票8.15周歲生日發行 見證暴風式成長

下一則

警拘5人涉港獨言論、虛報炸彈 澳門首有記者採訪遭帶走

延伸閱讀

路透：鄭雁雄去職 恐與事前未掌握長和售港口有關

路透：鄭雁雄去職 恐與事前未掌握長和售港口有關
3天2會李家超 周霽：貫徹「一國兩制」 全力服務香港

3天2會李家超 周霽：貫徹「一國兩制」 全力服務香港
港人能去維園悼念六四？李家超：危害國安是嚴重罪行

港人能去維園悼念六四？李家超：危害國安是嚴重罪行
長和賣巴拿馬等港口案 傳買方會中國當局以推動交易

長和賣巴拿馬等港口案 傳買方會中國當局以推動交易

熱門新聞

哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

2025-05-31 23:25
哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)

青島女孩蔣雨融哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局

2025-05-30 21:48
中國一名女子在上海浦東機場通關時，因為妝化太濃看起來和護照照片不同而讓人臉辨識機器辨識失敗，機場人員當場要求她卸妝，並在過程中對她不斷碎念和訕笑。(翻攝 Instagram @wchinapost )

頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」

2025-05-29 19:42
中國共產黨第十八屆、十九屆中央政治局委員、中共中央軍委前副主席許其亮證實因病於2025年6月2日12時12分在北京逝世。圖取自新華社

港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡

2025-06-02 13:24
普陀山的齋飯。（取材自小紅書）

去寺廟吃齋飯「減脂」卻反而胖11斤 原因出在這裡

2025-05-31 08:30
受害者生前照片。（取材自揚子晚報／受訪者供圖）

成都27歲海歸女被砍死 母不捨得洗她衣服 偶爾聞聞味道

2025-05-27 10:30

超人氣

更多 >
房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免
這4款好市多商品 售價都很親民

這4款好市多商品 售價都很親民
命中帶財 4生肖30歲後注定翻身 屬這生肖人脈通錢脈

命中帶財 4生肖30歲後注定翻身 屬這生肖人脈通錢脈
川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」

川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」
蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深

蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深