鄭雁雄去職 傳事前未掌握長和售港口 讓北京措手不及

前香港中聯辦主任鄭雁雄5月底突然去職，引發外界揣測，圖為他出席4月15日全民國家安全教育日活動。（中通社資料照片）

前香港 中聯辦主任鄭雁雄5月底突然去職，引發外界揣測。知情人士向路透透露，長和集團擬將旗下巴拿馬運河 港口在內的全球港口業務出售給美國貝萊德等財團一事，讓北京高層措手不及，鄭雁雄被認為須負部分責任，恐是他去職的原因。

報導指出，這名知情人士與香港中聯辦有接觸，而上述內容也屬於機密。面對路透查證此事，香港中聯辦截至目前並未表示意見。

根據報導，香港特首李家超3日在行政會議前的記者會上表示，香港中聯辦主任的變動與所有官員的變動一樣「非常正常」。他還表示，鄭雁雄在香港工作了約5年，是香港「由亂到治」的過渡期。但他並沒有回答鄭雁雄去職等人事變動的原因。

當被問到鄭雁雄被解職，是否反映出北京的治港政策重心從「國家安全」轉向「經濟發展」時，李家超說，香港正處於一個必須同時兼顧「發展」和「安全」的階段，因為任何發展都必須有安全的環境。

報導指出，鄭雁雄2023年1月接任香港中聯辦主任。雖然這一職務並沒有固定任期，但他的任期比前任香港中聯辦主任駱惠寧、張曉明等人要短。

明報報導，鄭雁雄日前在向友人發送的簡訊中說，「愛港情未了，履職終有期。若問何所慰，治興已端倪」，還說「北京見」，有多名香港建制派人士收到了鄭雁雄這則簡訊。

文匯報報導，中國國家市場監督管理總局依法對長和擬售巴拿馬港口一事進行審查。英國金融時報日前引述消息稱，美企貝萊德及航運公司MSC近期主動與中國國家市場監督管理總局展開會談，意圖推進交易合規，並指長和擬用「Plan B」方案企圖繼續推進相關交易。

香港多位政界、法律界人士3日受訪強調，這宗具戰略性的項目交易所帶來的巨大風險有目共睹，而該擬交易的項目從3月4日公布至今已有整整三個月之久，相關港企應面對現實，切勿一意孤行、蒙混過關，更不要低估國家依法捍衛國家安全與發展利益的決心。