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拒還女子勞力士表涉勒索 前港足「壞孩子」卓耀國被捕

香港新聞組╱香港3日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

有「壞孩子」之稱的前港足球員卓耀國，疑借去他人勞力士手表拒還，並要求付10萬元(港幣，下同，約1.3萬美元)贖回手表。他前晚疑因手表事件與3男子發生爭執，其後大打出手，警方接報到場，經調查後拘捕4人，涉嫌恐嚇勒索及襲擊致造成身體傷害。

明報報導，涉案的31歲卓耀國與另外3名男子（26至34歲）事後均報稱受傷，各人輕傷清醒，被送往天水圍醫院治理。

據了解，卓5月透過交友程式認識一名女子，其後兩人發生性關係，卓曾向對方借錢，女子之後借出一隻勞力士手表。約一星期後，女子向卓提出取回手表，卓拒絕並索10萬元贖回手表，亦曾出言恐嚇。

報導稱，該女子之後聯絡三男性友人協助，女子與卓相約前晚見面，其間女子暗中取回手表，卓獲悉後即追上，三男子遂上前阻止，並毆打卓。警方接報到場，經調查後拘捕四男子。

報導指出，過往效力標準流浪、佳聯元朗等多支球隊的卓耀國，2018年為港足出戰第40屆省港盃，在下半場以後備身分入替，並取得入球。2021年，卓耀國涉嫌與多宗淋油收數的刑毁案件被捕，其後被判感化期間，被驗出尿液含大麻酚，判以即時入獄。

同年卓亦涉嫌因與女友鬧分手，而襲擊對方，判囚4個月緩刑2年，以及罰款1萬元。

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