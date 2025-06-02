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「唐山大兄」送行 56年香港海運戲院拆卸招牌謝幕

香港新聞組／香港2​日電
香港尖沙咀海運戲院2日結束營業，結業前出現排隊人龍，多代影迷感到不捨。（中通社）
香港尖沙咀海運戲院2日結束營業，結業前出現排隊人龍，多代影迷感到不捨。（中通社）

屹立尖沙咀廣東道約56年的海運戲院1日最後一天營業，大批市民前來送別及「打卡」留念。戲院安排3場「經典盲盒場」，尾場放映的「唐山大兄」約晚上11時30分結束。散場後，曾出演李小龍經典電影「唐山大兄」的陳會毅導演及李小龍會會長黃耀強現身影院，表示電影可以再次上映「好似發夢咁（有如做夢）」，黃耀強表示，「唐山大兄」1971年首映就是在海運戲院。

綜合香港01、明報報導，院方晚上11時30分起，同時開始拆去戲院兩邊出口的招牌、卸下電影海報，標誌著這間有56年歷史的戲院，要「暫告一段落」。最後時刻，來送別市民的市民逼爆海運戲院。

嘉禾旗下的海運戲院1969年開幕，主要播放西片，以巨型銀幕著名，全盛時期有逾1700座位，是不少電影首映禮場地之選，例如「唐山大兄」便於該院首映，李小龍當年亦有出席為香港童軍舉辦的義映晚會。戲院於2013年翻新後，座位減至456個。

海運戲院以3場「盲盒場」告別觀眾，先後於下午5時半、7時40分及9時40分開場，分別放映許冠文、許冠傑主演的經典喜劇「半斤八兩」（1976年上映）、李小龍的「猛龍過江」（1972年上映）和「唐山大兄」。戲院工作人員晚上8時許張貼「猛龍過江」劇照，讓影迷緬懷。

當「唐山大兄」片頭出現標誌時，有觀眾舉機拍攝並拍掌歡呼。電影片尾名單完結時，觀眾席再發出一片掌聲。其後，曾參演電影的陳會毅導演及李小龍會會長黃耀強現身影院，與觀眾作分享。陳會毅表示，電影上映至今已50多年，形容能見到電影重映有如做夢，「好難得」。

黃耀強則表示，當得知海運戲院結業時，主動要求希望回到海運作分享，因為「唐山大兄」這套奠定李小龍巨星地位的電影，便是在海運戲院首映，形容海運戲院對李小龍有特別的地位。

海運戲院兩邊入口的招牌在11時30分開始拆除，廣東道入口的行人路，以及入口外的樓梯，一度逼滿傳媒及依依不捨的市民。

觀眾黃先生形容海運盛載港人集體回憶，他以前在尖沙咀工作，幾乎每逢放工便會到海運看戲，由20多歲首次到海運，到70多歲告別海運，為此感到無奈；他說近年見證不少戲院不敵時代巨輪倒閉，認為「近年較少好戲，戲院捱唔住」，指電影質素與營運戲院互相影響。

李小龍 香港

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