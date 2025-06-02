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港財爺：力爭國際調解院總部 年底開幕運作

記者黃雅慧／香港2​日電
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香港財政司司長陳茂波1日在網誌撰文表示，爭取國際調解院總部最早於年底開幕並投入運作。（新華社資料照片）
香港財政司司長陳茂波1日在網誌撰文表示，爭取國際調解院總部最早於年底開幕並投入運作。（新華社資料照片）

國際調解院總部落戶香港，33個國家代表簽署調解院公約，成為創始成員國。香港財政司司長陳茂波1日表示，爭取總部最早於年底開幕並投入運作。對於外界質疑創始國數量太少，律政司司長林定國則強調，起初只有大約20個國家參與傾談，但結果喜出望外，有33個國家簽署公約，數字理想，粗略估計創始成員國人口達27億，占全世界人口三分之一，涵蓋亞洲、非洲、拉丁美洲和歐洲等。

國際調解院5月30日在香港舉行公約簽署儀式，中國外交部長王毅也出席了該儀式。不過，外界質疑目前創始成員國缺乏歐美國家，被認為成員國太少，同時缺乏權威性。

陳茂波1日在其網誌上表示，國際調解院為解決國際爭議開闢了一條新的路徑，既鞏固香港作為「亞太區國際法律及解決爭議服務中心」的發展，同時也提升香港國際金融、貿易和航運中心的競爭力，特別是在發展與全球南方的關係上，相輔相承、相互促進。特區政府將全速推進相關的籌備工作，爭取總部最早於年底開幕並投入運作。

陳茂波指出，相較於「仲裁」，「調解」具有更靈活、更經濟、更便捷和更高效的優勢，有助爭議各方長遠關係的維持。國際調解院可在多個層面發揮作用：一是在國與國之間、二是一國與他國投資者之間，三是國際商務範疇。這些爭議都能根據各方意願進行調解，為解決國際爭議開闢一條新的路徑。

綜合香港01、香港電台報導，林定國回應前述權威性不足質疑表示，任何國際公約都是慢慢成功，強調目光要長遠。

他同時指出，國際調解院具備開放性的特質，即便不簽約也歡迎使用服務。至於調解院的運作時間表，林定國透露改建工程「如火如荼」，料年中完成，正式運作就要到今年年尾或下年初，「取決於秘書處成立的情況」。

北京當局自2022年開始與18國推動建立國際調解院，去年10月完成談判，總部設在香港舊灣仔警署大樓，原預計2026年初開業營運。南京大學國際關係學院院長朱鋒認為，國際調解院是對現有國際安全和維和機制的一個補充，「千萬不要把它視為想要另起爐灶。」

香港 王毅

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