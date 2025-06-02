周霽接中聯辦3天即落區調研 稱獲習信任 深知責重如山

周霽（左二）於5月30日接掌香港中聯辦主任一職，上任後工作腳步馬不停蹄，1日到九龍婦女聯會富昌服務中心、新界葵青青衣長亨邨社區會堂調研，這也是他赴港履職後首次調研。（取材自中聯辦官網）

周霽於5月30日接掌香港 中聯辦主任一職，上任後工作腳步馬不停蹄，1日到九龍婦女聯會富昌服務中心、新界葵青青衣長亨邨社區會堂調研，這也是他來港履職後首次調研。對於新職位，他表示，有幸到香港中聯辦工作，「是習近平 總書記、黨中央對他的高度信任，並深知『責重如山』」。

綜合港媒報導，中聯辦官網指出，周霽表示，在港澳辦工作期間，親眼目睹香港步入由治及興新階段，前景越來越廣闊。他會全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，落實「愛國者治港」原則，堅決維護中國憲法和香港「基本法」確定的特別行政區「憲制秩序」，堅決維護「國家主權、安全、發展利益」。

周霽提到，自己會全力支持香港行政長官和特區政府依法施政，全力支持香港發揮「背靠祖國、聯通世界的得天獨厚優勢」，全力支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，全力支持特區政府加快科技創新步伐、打造國際高端人才集聚高地，在「融入國家發展大局」中實現自身更好發展，為「強國建設、民族復興偉業」作出更大貢獻。

周霽在調研期間表示，習近平對香港同胞民生福祉念茲在茲，又指區議會、地區三會、關愛隊是完善地區治理後的「三駕馬車」，相信愛國愛港團體扎根香港社會，在服務市民上有獨特優勢。

周霽上任後，隨即在5月31日下午拜會香港特首李家超。中聯辦官網雖然更新了周霽的行程，但在主要官員網頁上，主任名稱仍為鄭雁雄，還未替換。

中國人社部5月30日深夜突公布國務院 任免國家工作人員名單，任命中央港澳辦常務副主任周霽為香港中聯辦主任、香港國安委國家安全事務顧問，原本擔任此職的鄭雁雄則免去職務。全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，周霽在官場很資深，應該能夠有更大政治能量在香港執行中央對港政策。

前任中聯辦主任鄭雁雄在事前沒有徵兆下突然去職，引起外界揣測。有觀點認為鄭雁雄的免職，無疑是中共對港政策變動的跡象和結果。

明報報導，周霽熟悉港澳事務，且擔任港澳辦常務副主任時即分管日常事務，過去曾多次低調前往香港調研。有香港資深建制派人士認為，周霽給外界的形象相對溫和，出任中聯辦主任有利於吸引國際人士赴港。