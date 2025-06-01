上TVB節目成名 差30歲「老少配」網紅互砍 法庭座無虛席

網紅夫妻何伯與何太，因年齡相差30歲是有名的老少配夫妻。（取材自TVBUSA官網）

香港 知名網紅夫妻何伯與何太，過去曾因參與無線（TVB）綜藝節目「東張西望」而一舉成名。然而，前天卻爆出兩人發生激烈衝突，甚至演變成肢體暴力，兩人被檢控，案件昨在西九龍裁判法院提堂。

綜合香港文匯報、明報報導，77歲何伯何煊與44歲何太葉秀定，年齡相差30歲，因家事糾紛和忘年戀成為城中熱議人物。前天兩人位於香港的住處、屯門菁田邨菁信樓互相襲擊，何太指控丈夫何伯持刀攻擊，導致其頭部受傷；而何伯則遭反擊，手指骨折並頭部受創。雙方均因傷送醫並遭警方逮捕。

案件昨天在西九龍裁判法院首次提堂。由於何伯仍在住院治療，未能出庭；何太則親自現身法庭。最終，法院批准何太以5000港元（約 637.6美元）現金保釋，條件包括不得離境、不得接近證人，包括她的兒子，並須每週三次到警局報到。案件押後7月25日再訊。

據報導，「何太」5月31日披醫院紫色長衫、戴口罩站在犯人欄，默默低頭聽取控辯陳辭，不發一言。案件吸引近20名巿民旁聽，法庭一度座無虛席，有由元朗到西九龍裁判法院的巿民稱，欲一睹何太容貌。

針對事件起因，何太未透露詳情，但堅稱與第三者無關，並情緒激動表示無法原諒丈夫。