香港影壇「御用奸人」方剛78歲離世 一生未娶

方剛曾演出多套經典劇集如「豪門、「銀狐」等，有「最強奸人」之稱。（取材自微博）

淡出演藝圈多年、有「御用奸人」之稱的香港演員方剛（原名梁舜年，現改名梁芳綱），5月30日清晨與世長辭，享壽78歲。他的義子王瀚祥5月30日在社交平台發出訃聞公布噩耗：「沉痛悼念慈父方剛先生，慈父方剛先生於2025年5月30日清晨溘然長逝，與世長辭，享年78歲。我們懷著無比沉痛的心情，謹此訃告。」

香港資深演員方剛離世，享壽78歲。（取材自小紅書）

明報報導，方剛為1968年國泰機構電影及電視演員中心訓練班畢業生，同屆同學有劉丹、李司棋，「方剛」是訓練班的班主任為他改的藝名。

方剛出身富裕家庭，爸爸1960年代曾在銅鑼灣開設夜總會，叔叔開電影公司。方剛曾表示年輕時被導演李翰祥看中邀請入行，但家人反對，逼他從商發展服裝生意，他決心追夢，但自覺滿面暗瘡如「破相」，在國泰電影公司拍了兩部實驗電影後黯然引退，專心做生意。

1986年方剛獲邀演出舞台劇 「勾心鬥角」，在東南亞 闖出名堂。後來與黎明、劉青雲等演出無線劇集「人在邊緣」，飾演奸角「鄭細鳳」走紅。1990年代亞視以百萬高薪挖角，方剛在亞視年代主演「勝者為王II天下無敵」、「戲王之王」及「銀狐」等劇集。他後來忍受不了電視台的勾心鬥角，加上感覺快被掏空，毅然離開，並到海外遊歷數年，之後轉戰內地市場。除電視劇，方剛曾演出不少電影，包括周星馳「師兄撞鬼」、鄭裕玲「表姐，你好嘢！」、黎明與許冠文的「神算」等。

方剛早年搬到內地生活，生活十分寫意，常在微博分享與親友的小孩照片。（取材自微博）

方剛晚年長居內地，過著養尊處優生活，住的複式獨立屋氣派十足，屋內裝修金碧輝煌。他不時在微博 分享生活近况，他雖然一生未娶，但與親友的小孩打成一片，生活愉快，昔日扮演大奸角的他，晚年變成慈祥老人。

他在微博最後帖文是今年2月12日，分享4張在佛壇內拍攝的照片，還與親友合照。相中他戴著帽子，身形明顯消瘦。2022年方剛患上阻塞性肺病及急性心力衰竭，一度要依靠吸氧維持生命，脫離危險期後因行動不便要輪椅代步，花了一段時間才康復。