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泛民派顛覆政權案 岑子杰等4人刑滿出獄

香港新聞組／香港31日電
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香港45名泛民主派人士因為觸犯國安法而入獄，繼前立法會議員毛孟靜等四人上月底刑滿出獄後，30日再有前民間人權陣線召集人岑子杰等4人出獄。

中央社綜合香港媒體的報導，岑子杰等四人被囚禁在不同監獄，30日清晨左右，各人刑滿出獄，其他三人是前區議員譚凱邦、黃百羽及李嘉達。

上月29日，同案首批四人刑滿出獄，除了毛孟靜，其他三人是前立法會議員譚文豪、郭家麒和范國威。他們被判刑四年兩個月，是刑期最短的一批。

45名泛民人士被控串謀顛覆國家政權罪名成立，去年11月被判刑，被視為主謀的前香港大學法律學院副教授戴耀廷獲刑十年，為各人之中最重，前眾志祕書長黃之鋒則被判四年八個月。

其他被告刑期在四年多至七年多之間。

在這起被稱為「35+初選」的案件中，泛民陣營許多菁英都成為被告，案件由高等法院審理。

在此之前，大部分被告已被扣押一段時間，最長的有三年八個月；扣除被扣押時間，多人可以提前出獄。

「35+初選」計畫由戴耀廷提出。2020年7月11至12日，在泛民組織民主動力的主導下，泛民一連兩天舉行立法會選舉初選，由選民參與投票，目的是選出參加同年9月的立法會選舉（後因新冠疫情延後一年）泛民代表，並爭取在立法會選舉取得過半數（35席以上）議席，以便無差別地否決政府一切財政議案，最終迫使行政長官辭職、政府停擺。

香港國安法規定，任何人組織、策畫、實施或者參與實施以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為之一的，即屬於顛覆國家政權罪。

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