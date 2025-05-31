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護士等8技術專才 港允引用外來人士 各限3000配額

香港新聞組／香港31日電
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香港至2030年將缺8700名護士，特區政府批准外來人士申請赴港投身包含護士等八項人力極短缺的技術工種。圖為新冠期間，香港前線醫護人員不足下照顧患者。（中新社資料照片）…
香港至2030年將缺8700名護士，特區政府批准外來人士申請赴港投身包含護士等八項人力極短缺的技術工種。圖為新冠期間，香港前線醫護人員不足下照顧患者。（中新社資料照片）…

去年港府「施政報告」提出增設渠道吸引年輕具經驗且人力短缺的技術工種專才赴港，港府30日公布6月30日推出技術專才清單，涵蓋升降機或自動梯技術員、護士、飛機維修員等八個工種，適用於一般就業政策和輸入內地人才計畫，即雇主引入人才可獲豁免證明本地招聘困難。新渠道為期三年，整體設1萬個配額，各工種配額以3000個為限；申請人須為18至40歲非學位專才。勞工界質疑各工種統一配額上限「不科學」，促當局審視。

中通社報導，港府5月30日公布，將於6月30日起在一般就業政策及輸入內地人才計畫下新增渠道，容許外來人士申請赴港投身包含護士等八項人力極短缺的技術工種。

港府推算，香港至2030年將缺8700名護士。據媒體報導，雖然不少院校有開辦護士課程，但始終師資人手有限，難以應付需求，必須多管齊下引入人才。

技術專才清單涵蓋的八項技術工種，分別為新型工業技術員、護士、飛機維修技術員、海事技術員、資訊科技技術員、升降機或自動梯技術員、建築信息模擬協調員及電業技術員。申請者須為符合技術專才清單列明資格的非學位專才，年齡介乎18至40歲。新增渠道為期三年，設有共1萬個名額，每項技術工種的配額以3000個為限。

民建聯立法會議員顏汶羽表示，清單所列的八項技術工種均為業界公認短缺、且難以短期通過香港本地培訓滿足市場需要的領域，期望港府雙軌並行，除了引入，亦加強本地培訓，為香港補充技術專才。

據報導，港府勞工及福利局局長孫玉菡30日透露，港府決定把技術工種專才年齡限制由原本35歲，放寬至40歲以下。計畫的制定已接近尾聲，很快會公布細節。

孫玉菡說，當初構思新增渠道吸引技術專才時，是將年齡限制在35歲，但經過廣泛諮詢後，認為改為年齡介乎18至40歲會更理想，可找到適當能力的技術員赴港。

另據明報報導，勞聯勞工界議員周小松稱，不反對透過新措施緩和香港人口老化，但各工種行業結構與人力需求各異，統一配額上限「不科學、設計要改善」，配額對部分工種而言太多，例如升降機技術員，業內有約6200名註冊人員，3000個配額占4成多，料對該行業造成衝擊，也不利本地培訓。

周小松促當局針對不同工種人力需求訂立清晰配額，並分階段推出配額。

工聯會副理事長、勞顧會勞方委員林偉江表示，對部分納入清單的工種抱有質疑，如升降機技術員、電工、海員、護士，質疑相關人力需求未達3000個，且很多本地培訓正進行。他建議當局在考慮工種人力需求，顧及本地就業下再審視配額。

香港特區政府批准外來人士申請赴港投身飛機維修員工作；示意圖。(中新社資料照片)
香港特區政府批准外來人士申請赴港投身飛機維修員工作；示意圖。(中新社資料照片)

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