護士等8技術專才 港允引用外來人士 各限3000配額
去年港府「施政報告」提出增設渠道吸引年輕具經驗且人力短缺的技術工種專才赴港，港府30日公布6月30日推出技術專才清單，涵蓋升降機或自動梯技術員、護士、飛機維修員等八個工種，適用於一般就業政策和輸入內地人才計畫，即雇主引入人才可獲豁免證明本地招聘困難。新渠道為期三年，整體設1萬個配額，各工種配額以3000個為限；申請人須為18至40歲非學位專才。勞工界質疑各工種統一配額上限「不科學」，促當局審視。
中通社報導，港府5月30日公布，將於6月30日起在一般就業政策及輸入內地人才計畫下新增渠道，容許外來人士申請赴港投身包含護士等八項人力極短缺的技術工種。
港府推算，香港至2030年將缺8700名護士。據媒體報導，雖然不少院校有開辦護士課程，但始終師資人手有限，難以應付需求，必須多管齊下引入人才。
技術專才清單涵蓋的八項技術工種，分別為新型工業技術員、護士、飛機維修技術員、海事技術員、資訊科技技術員、升降機或自動梯技術員、建築信息模擬協調員及電業技術員。申請者須為符合技術專才清單列明資格的非學位專才，年齡介乎18至40歲。新增渠道為期三年，設有共1萬個名額，每項技術工種的配額以3000個為限。
民建聯立法會議員顏汶羽表示，清單所列的八項技術工種均為業界公認短缺、且難以短期通過香港本地培訓滿足市場需要的領域，期望港府雙軌並行，除了引入，亦加強本地培訓，為香港補充技術專才。
據報導，港府勞工及福利局局長孫玉菡30日透露，港府決定把技術工種專才年齡限制由原本35歲，放寬至40歲以下。計畫的制定已接近尾聲，很快會公布細節。
孫玉菡說，當初構思新增渠道吸引技術專才時，是將年齡限制在35歲，但經過廣泛諮詢後，認為改為年齡介乎18至40歲會更理想，可找到適當能力的技術員赴港。
另據明報報導，勞聯勞工界議員周小松稱，不反對透過新措施緩和香港人口老化，但各工種行業結構與人力需求各異，統一配額上限「不科學、設計要改善」，配額對部分工種而言太多，例如升降機技術員，業內有約6200名註冊人員，3000個配額占4成多，料對該行業造成衝擊，也不利本地培訓。
周小松促當局針對不同工種人力需求訂立清晰配額，並分階段推出配額。
工聯會副理事長、勞顧會勞方委員林偉江表示，對部分納入清單的工種抱有質疑，如升降機技術員、電工、海員、護士，質疑相關人力需求未達3000個，且很多本地培訓正進行。他建議當局在考慮工種人力需求，顧及本地就業下再審視配額。
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