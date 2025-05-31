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來得「突然」周霽任中聯辦主任 建制：利港吸國際人士

香港新聞組／香港31日電
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中國國務院30日公布，任命港澳辦常務副主任周霽為中聯辦主任。(中新社)
中國國務院30日公布，任命港澳辦常務副主任周霽為中聯辦主任。(中新社)

中國國務院30日任命港澳辦常務副主任周霽為中聯辦主任、香港特區維護國家安全委員會（國安委）國家安全事務顧問，並免去鄭雁雄的中聯辦主任、港澳辦副主任、香港特區維護國家安全委員會國家安全事務顧問職務，未提及鄭有否新任命。對此，有資深建制人士表示，周霽形象較溫和，有利吸引國際人士赴港。

中通社報導，據港澳辦官網，周霽，中央港澳工作辦公室分管日常工作的副主任、國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任。漢族，研究生。曾任湖北省委常委，河南省委常委、省政府黨組副書記、副省長、省委副書記等。

另據香港明報報導，對此，多名人大政協均形容事前未見跡象，來得「比較突然」。有資深建制人士則表示，周霽形象較溫和，有利吸引國際人士赴港。

特首李家超30日在公布後約一個多小時發聲明，十分歡迎周霽出任，形容他熟悉國家對港政策，並在內地曾任湖北省及河南省多職，有豐富政策制定執行和地區管治經驗。他同時感謝鄭雁雄任中聯辦主任以來貢獻，包括支持特區完成基本法23條本地立法，也關心市民安居樂業及青年發展。

全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，周霽目前仍是港澳辦第一副主任，加上周加入港澳辦前曾任河南省委副書記及副省長，在內地官場算「重磅」。他分析，這次調動或想加強中聯辦主任地位及政治能量。

他不想太多猜測，但推測中央想加強港澳辦及中聯辦的密切聯繫、令中聯辦更貫徹中央港澳工作小組的工作要求，更好執行中央對港政策。他說，夏寶龍任港澳辦主任及港澳辦升格後，本身港澳辦及中聯辦已合一。

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