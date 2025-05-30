開班教約會吸金被判社服 香港網紅「鬼王」又涉洗黑錢被捕

香港示意圖。(圖/shutterstock)

以傳授「約會技巧訓練」為名大肆斂財的香港 35歲男網紅「鬼王」，2023年7月被法庭裁定不良營商罪成，被判處160小時社會服務令。日前，他再被海關揭發涉嫌於5年間向超過110名「學員」收取約346萬元（港幣，下同，約44.1萬美元）「學費」，並租借另一名26歲男散工的戶口收款以逃避調查。海關財富調查科經深入調查後，於前日以涉嫌洗黑錢罪再拘捕涉案「鬼王」和該名散工。

文匯報報導，海關29日公布案情指，2022年中，海關經調查拘捕涉案的男網紅。該網紅以「約會技巧訓練」為名向兩名男子合共收取54.62萬元「學費」，違反「商品說明條例」中的「誤導性遺漏」罪行，並於前年罪成判處社會服務令。

之後，海關再對該男網紅的資金來源作進一步調查，發現其絕大多數資金來源於一名報稱散工、月入約1.1萬元的26歲男子。調查顯示，該名散工於2020年4月至2025年2月期間，曾用名下4個個人戶口，接收超過來自110個來歷不明的第三方入帳，合共約346萬元。當他收到轉帳後，會以快進快出模式，即日或於數天內將相關資金轉帳予涉案男網紅。男網紅收款後會將款項用於各項投資戶口，並向該名散工戶口匯入數百元至數萬元不等的懷疑報酬。

海關人員深入財富調查和資金流的分析後，於28日以涉嫌洗黑錢罪拘捕該兩名疑犯，並搜查兩人位於荃灣、青衣和鰂魚涌的住所，檢獲兩部手提電話、一部電腦和相關文件。

海關強調，會根據有組織及嚴重罪行條例，繼續循被捕人的背景、資金來源及資金流向調查，不排除會有更多人被捕，亦會徵詢律政司意見採取進一步行動。