我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析：中國科技集團籌備「沒有Nvidia的未來」 防AI命脈被美掐住

NBA／尼克成功續命 布朗森、帶傷唐斯飆56分擊退溜馬

開班教約會吸金被判社服 香港網紅「鬼王」又涉洗黑錢被捕

香港新聞組／香港30日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

以傳授「約會技巧訓練」為名大肆斂財的香港35歲男網紅「鬼王」，2023年7月被法庭裁定不良營商罪成，被判處160小時社會服務令。日前，他再被海關揭發涉嫌於5年間向超過110名「學員」收取約346萬元（港幣，下同，約44.1萬美元）「學費」，並租借另一名26歲男散工的戶口收款以逃避調查。海關財富調查科經深入調查後，於前日以涉嫌洗黑錢罪再拘捕涉案「鬼王」和該名散工。

文匯報報導，海關29日公布案情指，2022年中，海關經調查拘捕涉案的男網紅。該網紅以「約會技巧訓練」為名向兩名男子合共收取54.62萬元「學費」，違反「商品說明條例」中的「誤導性遺漏」罪行，並於前年罪成判處社會服務令。

之後，海關再對該男網紅的資金來源作進一步調查，發現其絕大多數資金來源於一名報稱散工、月入約1.1萬元的26歲男子。調查顯示，該名散工於2020年4月至2025年2月期間，曾用名下4個個人戶口，接收超過來自110個來歷不明的第三方入帳，合共約346萬元。當他收到轉帳後，會以快進快出模式，即日或於數天內將相關資金轉帳予涉案男網紅。男網紅收款後會將款項用於各項投資戶口，並向該名散工戶口匯入數百元至數萬元不等的懷疑報酬。

海關人員深入財富調查和資金流的分析後，於28日以涉嫌洗黑錢罪拘捕該兩名疑犯，並搜查兩人位於荃灣、青衣和鰂魚涌的住所，檢獲兩部手提電話、一部電腦和相關文件。

海關強調，會根據有組織及嚴重罪行條例，繼續循被捕人的背景、資金來源及資金流向調查，不排除會有更多人被捕，亦會徵詢律政司意見採取進一步行動。

香港

上一則

官方首披露 苗華被罷免人大代表 因涉嚴重違紀違法

下一則

新加坡香格里拉對話 中國國防部長董軍被證實不出席

延伸閱讀

網紅館長擬赴陸直播 國台辦：只要遵紀守法 可像自己的家

網紅館長擬赴陸直播 國台辦：只要遵紀守法 可像自己的家
中國稱嚴懲台獨打手 陸委會：恫嚇無助兩岸關係

中國稱嚴懲台獨打手 陸委會：恫嚇無助兩岸關係
竊取亞裔郵件詐財 法拉盛華男被捕

竊取亞裔郵件詐財 法拉盛華男被捕
為逼獲密綁架義商人 紐約加密幣案又1人投案碼 另2名涉案者被捕

為逼獲密綁架義商人 紐約加密幣案又1人投案碼 另2名涉案者被捕

熱門新聞

賀建奎今年4月宣布再婚。（取材自X平台）

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

2025-05-23 14:44
中國一名旅客在機場通關時，行李遭檢測出輻射異常。示意圖／聯合報系資料照

等同天天照百次X光…女兒戴1物輻射超千倍 流3個月鼻血

2025-05-25 17:49
上海復旦大學中國研究院院長張維為日前在武漢大學演講時稱，他認為解決台灣問題的時機已經越來越成熟。（圖／截自影片）

復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易

2025-05-25 10:57
中國國家安全部指出，不研究的學者、不營業的商人、不觀光的遊客等，都可能是境外間諜。（圖／截自國安部影片）

中國國安部：學者不研究、遊客不觀光、戀人不走心 可能都是間諜

2025-05-25 09:12
受害者生前照片。（取材自揚子晚報／受訪者供圖）

成都27歲海歸女被砍死 母不捨得洗她衣服 偶爾聞聞味道

2025-05-27 10:30
七旬單親媽媽改嫁後想回家養老，卻被獨子要求交房租。示意圖。（視頻截圖）

七旬母改嫁後想回家養老 獨子要求收租 調解員這句話破防

2025-05-24 08:30

超人氣

更多 >
綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化

綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化
兩類中國留學生簽證將撤銷 亞太裔小組批「仇外」

兩類中國留學生簽證將撤銷 亞太裔小組批「仇外」
洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」

洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」
法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動

法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動
頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」

頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」