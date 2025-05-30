澳門派錢收緊資格 限住至少183天 旅居台、港者受影響

澳門政府再向居民派錢。圖為今年五一連假期間澳門著名景點大三巴牌坊前的遊客。（新華社）

澳門 宣布今年繼續派錢，向符合資格澳門永久居民每人發放1萬元（澳門元，下同，約1237.8美元），非澳門永久居民每人派發6000元。但對居住香港 、台灣等地澳門人有壞消息，今年增設逗留時間限制。

澳門自2008年開始向澳門居民派錢，定名為「現金分享計畫」，金額也逐漸固定，以身分條件區別，合資格澳門永久居民每人發1萬元，非澳門永久居民每人發6000元。

不過，今年的派錢方案有令旅居外地的澳門人意外的變動。澳門行政會議稱，經聽取社會的意見，對年度的現金分享的發放資格及聲請手續作出規範。即引入新條件，必須於去年在澳門停留最少183天，才符合領取資格。

澳門行政法務司司長張永春說，周邊地緣政治環境不太樂觀，澳門社區經濟、本地消費各方面亦有不少問題，強調設定條件並非為排除某些人，而是將有限的公共資源，更加精準用在真正與澳門有緊密聯繫的人身上，更加切合計畫原意。

傳統有大批澳門居民在香港、台灣讀書、工作等，今年這批人首度受到影響。

澳門向居民派錢，背後的支撐是賭業興旺，博彩稅穩定增加。據行業渠道調查，澳門博彩總收入（GGR）在5月19日至25日7天內，預計按周增長16%，達到每日約6.86億元，這主要受惠於貴賓轉碼數大幅改善。

在最新的5月預測中，澳門博彩總收入將按年增長5%，恢復至2019年82%的水平。

香港新聞組／香港30日電

港媒報導，澳門政府已連續17年全民派錢，但今年意外首度設派發條件，要求去年須最少停留澳門183天才可領取；殘疾人等3類人士獲得豁免。另若符合8種情況，包括在內地養老，或在大灣區 9個內地城巿工作者，即使身處外地也可視作「身處澳門」，但不包括在港工作的澳門人。

此規定一出，不少居港澳門人喪失領取資格。不少澳門人表示，本身預算今年仍可收錢，未料政策突然收緊，有人嘆如青天霹靂，也有人指在港享有福利不多，一直靠澳門派錢維持生活開支，若能分級拿一些都好。