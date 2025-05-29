百年蓮香樓尖沙咀開分店 24小時營業 青霞、韋小寶迎客

香港百年老字號茶樓蓮香樓28日在尖沙咀諾士佛台開設首家分店，現場賓朋滿座，共分為上下兩層，會24小時營業。（中新社）

香港 餐飲業近年面對不景氣，不過有酒樓東主看好後市，斥巨資進軍尖沙咀酒吧區，務求在逆市中突圍而出。曾多次瀕臨結業危機的近百年老字號蓮香樓涅槃重生，堅持現場手製點心，主打懷舊情懷，重用點心車和傳統港式茶樓文化，並引入手搖飲品。28日更衝出港島，在尖沙咀開設首間分店，新店分為上下兩層，面積逾9000平方呎，月租約25萬港元（約3.2萬美元），24小時通宵營業，每日只關閉一小時清潔。

綜合大公、文匯報報導，蓮香樓尖沙咀分店28日晨舉行開張儀式，原定中午12時半正式開業，不過還未到正式營業時間，已吸引不少市民到場查詢，因此蓮香樓分店決定提早開業，首個午膳時段已有大量顧客湧入茶樓品茗，不消一會便全部滿座，一眾顧客紛紛圍住點心車點菜。蓮香樓又大搞新意思，所有女侍應和部長均掛上名牌，當中不乏「青霞」、「采妮」、「小龍女」、「香香公主」及「韋小寶」等「名人」服務顧客。

對於近年有不少遊客北上消費，老闆黃熙仁表明不擔心會影響生意，強調有人北上同時就有人南下，現時也有很多內地遊客到香港旅遊，只要做好服務、注重品質、搞好衞生，做到性價比高，自然會有客人光顧。他透露，現時光顧中環蓮香樓總店的客人之中，約六成是本地食客，有四成則是遊客，而尖沙咀乃傳統旅遊區，也是本地人消費的聚腳點，是一個不錯的開店地點。

有市民表示喜歡蓮香樓的懷舊點心，彷彿回到童年。有遊客曾在中環蓮香樓飲茶，28日專程到尖沙咀「探店」，他表示蓮香樓的傳統點心美味可口，直言在內地找不到同樣的「香港味道」。

市民黎先生表示，得悉蓮香樓尖沙咀分店28日開張，特意前來捧場；他表示，曾在中環總店飲茶，認為新店出品保持總店水準。他覺得新店位置方便，但店面較狹窄。

來自上海的旅客毛先生則表示，九十年代曾在香港工作，當時在中環蓮香樓飲茶，對店內的傳統點心念念不忘，28早到尖沙咀遊玩時，發現蓮香樓分店開業，特意到場光顧。他強調，蓮香樓的點心與別不同，在內地難以找到原汁原味的香港味道。不過，有些侍應不熟練普通話，有時會溝通不了。

蓮香樓的歷史可追溯到1889年，最初在廣州西關開設「糕酥館」，專注婚慶糕點，後來逐步發展成茶樓品牌。1918年，香港商人邀請廣州蓮香樓派師傅來港開設分店，1927年首間香港蓮香樓於中環皇后大道中開業，隨後經歷多次搬遷，1996年再搬至威靈頓街160號。蓮香樓自2019年起，經歷休業、易手予老伙記，再在2022年不敵疫情 結業。2024年4月1日的愚人節驚喜地於中環威靈頓街重開，吸引大批舊客及遊客光顧。