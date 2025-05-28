我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛從命還不夠？川普政府：領導團隊須有「重大變動」

研究發現 夏威夷火山噴發出黃金及其他貴金屬

李家超：歡迎遭美歧視學生赴港 考慮增外地生錄取上限

香港新聞組／香港28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

美國政府近日宣布禁止哈佛大學招收國際學生，並要求現有的外國學生轉學，加上其他打擊國際學生的措施，引起留學生擔心留學美國的前景、院校會否喪失自主性及學術自由。

文匯報報導，香港特首李家超27日表示，歡迎任何遭受美國政策歧視，或就讀美國大學面臨困難的學生赴港求學，港府將聯同八間教資會資助大學，也會與哈佛校友會保持聯絡和合作，以協助和支援受到不公平對待的學生，幫助他們赴港繼續學業。

他又提到香港已將八大的非本地生錄取上限由20%提升至40%，如有需要港府會考慮進一步提高上限，並希望傳遞有關信息予學生知道，「香港大門打開，歡迎赴港就讀」。

由於港府去年起放寬資助大學非本地學生限額，由兩成提高至四成，加上地緣政治影響，香港高等教育的叫座力愈來愈強，多間資助大學均指新學年的非本地學生申請創歷年新高。香港理工大學表示，今年截至本月中，收到近2萬個相關申請，按年增加七成，創歷年新高。香港大學的非本地生申請亦較去年上升五成，香港中文大學暫收到過萬份申請，按年多了兩成。

另一方面，為援助在美國遭到不公平對待的國際學生，香港各大資助院校紛紛出招，提供多種過渡安排和支援。其中，香港科技大學表示，自上述禁令公布以來，已接獲數十個查詢，因當地的情況不斷轉變，學生都等待進一步消息。

理大亦接到數十個相關查詢，並已成立專責招生團隊跟進，為轉學生制定個人化的支援和指導，並為符合資格的轉學學生提供獎學金等。校方會同時透過不同渠道，包括網站和社交媒體，向學生提供最新資訊。

此外，大學將優先處理相關的入學申請及加快入學安排。香港城市大學同樣接到相關查詢，正詢問更多詳情，未來將推出專項計畫，包括加快入學程序、提供專項獎金，以及在城大完成博士課程後提供長達三年的就業機會等。

中大則表示，近日曾收到來自美國院校，包括哈佛大學在內的國際學生查詢，若這些學生申請轉學至中大，大學將積極考慮，並即時通知相關院系跟進，及通過港府和大學的各項獎學金，為國際學生提供各類獎學金及財務支援計畫。

嶺南大學推出「轉學生專屬申請通道」，特別關注哈佛大學等在美留學生可能遇到的簽證政策挑戰，幫助他們實現學業無縫銜接。

香港 港府 哈佛大學

上一則

向銀行借數百萬移英3年 港男揚言不還 引戰文真偽惹議

下一則

BLACKPINK明年1月登香港啟德料吸10萬人 6月13日售票

延伸閱讀

港中大海外生報讀創高 同比增逾20% 部分受川普政策影響

港中大海外生報讀創高 同比增逾20% 部分受川普政策影響
港4月出口飆14.7%優於預期 連升14個月 對美出口僅增1%

港4月出口飆14.7%優於預期 連升14個月 對美出口僅增1%
紀念抗日勝利80年 港展覽、旅遊配套…提高愛國意識

紀念抗日勝利80年 港展覽、旅遊配套…提高愛國意識
李家超出訪中東 宣布持香港護照可免簽入境卡達30天

李家超出訪中東 宣布持香港護照可免簽入境卡達30天

熱門新聞

賀建奎今年4月宣布再婚。（取材自X平台）

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

2025-05-23 14:44
中國年僅9歲的圍棋天才朱宏鑫19日晚上跳樓身亡，據傳他長期遭父親凌虐，只要輸棋就被打。（翻攝自微博）

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

2025-05-21 17:56
中國一名旅客在機場通關時，行李遭檢測出輻射異常。示意圖／聯合報系資料照

等同天天照百次X光…女兒戴1物輻射超千倍 流3個月鼻血

2025-05-25 17:49
上海復旦大學中國研究院院長張維為日前在武漢大學演講時稱，他認為解決台灣問題的時機已經越來越成熟。（圖／截自影片）

復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易

2025-05-25 10:57
賴清德20日發表總統就職周年講話，央視新聞台主播同日播報國台辦回應時，竟口誤將「兩岸」稱成「兩國」，引發兩岸網友熱烈討論。（取材自央視）

口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛

2025-05-22 06:30
中國國家安全部指出，不研究的學者、不營業的商人、不觀光的遊客等，都可能是境外間諜。（圖／截自國安部影片）

中國國安部：學者不研究、遊客不觀光、戀人不走心 可能都是間諜

2025-05-25 09:12

超人氣

更多 >
美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到
「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留

「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留
學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查

學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查
傳哈佛拒絕錄取巴倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

傳哈佛拒絕錄取巴倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應
只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬

只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬