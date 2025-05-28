李家超：歡迎遭美歧視學生赴港 考慮增外地生錄取上限

香港示意圖。(圖/shutterstock)

美國政府近日宣布禁止哈佛大學 招收國際學生，並要求現有的外國學生轉學，加上其他打擊國際學生的措施，引起留學生擔心留學美國的前景、院校會否喪失自主性及學術自由。

文匯報報導，香港 特首李家超27日表示，歡迎任何遭受美國政策歧視，或就讀美國大學面臨困難的學生赴港求學，港府 將聯同八間教資會資助大學，也會與哈佛校友會保持聯絡和合作，以協助和支援受到不公平對待的學生，幫助他們赴港繼續學業。

他又提到香港已將八大的非本地生錄取上限由20%提升至40%，如有需要港府會考慮進一步提高上限，並希望傳遞有關信息予學生知道，「香港大門打開，歡迎赴港就讀」。

由於港府去年起放寬資助大學非本地學生限額，由兩成提高至四成，加上地緣政治影響，香港高等教育的叫座力愈來愈強，多間資助大學均指新學年的非本地學生申請創歷年新高。香港理工大學表示，今年截至本月中，收到近2萬個相關申請，按年增加七成，創歷年新高。香港大學的非本地生申請亦較去年上升五成，香港中文大學暫收到過萬份申請，按年多了兩成。

另一方面，為援助在美國遭到不公平對待的國際學生，香港各大資助院校紛紛出招，提供多種過渡安排和支援。其中，香港科技大學表示，自上述禁令公布以來，已接獲數十個查詢，因當地的情況不斷轉變，學生都等待進一步消息。

理大亦接到數十個相關查詢，並已成立專責招生團隊跟進，為轉學生制定個人化的支援和指導，並為符合資格的轉學學生提供獎學金等。校方會同時透過不同渠道，包括網站和社交媒體，向學生提供最新資訊。

此外，大學將優先處理相關的入學申請及加快入學安排。香港城市大學同樣接到相關查詢，正詢問更多詳情，未來將推出專項計畫，包括加快入學程序、提供專項獎金，以及在城大完成博士課程後提供長達三年的就業機會等。

中大則表示，近日曾收到來自美國院校，包括哈佛大學在內的國際學生查詢，若這些學生申請轉學至中大，大學將積極考慮，並即時通知相關院系跟進，及通過港府和大學的各項獎學金，為國際學生提供各類獎學金及財務支援計畫。

嶺南大學推出「轉學生專屬申請通道」，特別關注哈佛大學等在美留學生可能遇到的簽證政策挑戰，幫助他們實現學業無縫銜接。