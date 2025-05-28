港30招拚銀髮經濟 1年效益料21.6億美元 學者指措施零散

港府27日公布促進「銀髮經濟」工作組提出的一系列推行措施，列出五個範疇30項措施，共建銀髮友善社會。（中新社）

香港 人口趨向超高齡化，去年香港每4人便有1名長者。統計處預測，到2043年，每3名港人便有1名長者，為社會帶來嚴峻挑戰，但同時亦帶來機遇，包括龐大的銀色消費潛力。港府 「促進銀髮經濟工作組」27日宣布，推出共30項措施，涵蓋促進銀色消費、發展銀色產業、推廣銀色品質保證、推廣銀色財務及保障安排、釋放銀色生產動力5大範疇。

大公報報導，政務司副司長、「促進銀髮經濟工作組」組長卓永興表示，長者在飲食、個人衛生、健康、照護等方面，都與年輕人不同，有龐大消費潛力，銀色消費若每年有5%或10%增長，經濟效益可觀。工作組推出的措施，希望在挑戰中抓緊發展機遇，積極探索新產業、新業態，在變局中打開香港新天地。

卓永興引述政府經濟顧問辦公室統計，去年香港60歲或以上人士消費額達3420億元（港幣，下同，約436.3億美元），占本地生產總值約11%，估計10年後可增至4960億元，相信推出一系列措施後，每年消費額將有5%可觀增長，經濟效益約170億元（約21.6億美元）。

去年施政報告提出成立「促進銀髮經濟工作組」，工作組27日宣布5大範疇共30項措施，由商務及經濟發展局、創新科技及工業局、財經事務及庫務局、勞工及福利局牽頭推行。商經局主要負責促進「銀色消費」及「銀色品質保證」，合共15項措施，並會增加適合年長人士的工作機會，以及開發跨境養老保險 產品。

商經局局長丘應樺表示，就促進銀色消費，港府積極推動商界了解長者需要，在展覽中加重「銀髮經濟」元素，例如長者免費入場安排、長者專屬購物優惠等；又會推出「老友記食好啲」計畫，與餐飲業合作，於今年第三季推出與銀髮消費者相關的餐飲折扣優惠、更健康及易咀嚼的菜式、分量較輕盈的餐單等，吸引長者及家人朋友共同出外用餐，共聚天倫，預計會有超過100間食肆響應。

另據明報報導，副政務司長卓永興稱，措施涉及的業界及團體眾多，難以定下關鍵績效指標（KPI）。有學者認為措施零散欠方向，未提具體計畫、階段性指標、預計成果，建議短期內做研究掌握不同組群長者的需要，以助商界判斷應提供什麼產品或服務。