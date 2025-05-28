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港產大熊貓龍鳳胎命名加加、得得 寓意事事加油樣樣得

香港新聞組／香港28日電
香港海洋公園27日公布在港出生的一對大熊貓龍鳳胎幼崽名字，雌性熊貓寶寶名字為「加加」，雄性熊貓寶寶名字為「得得」；圖為文旅局公布大熊貓龍鳳胎寶寶命名活動。（中通社）
香港海洋公園27日公布在港出生的一對大熊貓龍鳳胎幼崽名字，雌性熊貓寶寶名字為「加加」，雄性熊貓寶寶名字為「得得」；圖為文旅局公布大熊貓龍鳳胎寶寶命名活動。（中通社）

一對港產大熊貓龍鳳胎命名27日正式揭盅！經過市民踴躍提出意見及評審細選後，「家姐」及「細佬」分別獲贈「加加」（Jia Jia）及「得得」（De De）新名字。「加加」有加油、打氣的意思，而且其諧音為「家」，寓意家國騰飛、人民幸福；「得得」意指香港事事都得，且「得」與「德」同音，寓意大熊貓具備中國人崇尚的美德。兩姊弟的英文名以普通話命名，有助於吸引更多內地旅客赴港消費。

大公文匯報報導，香港海洋公園公司主席龐建貽27日在命名儀式表示，「大熊貓龍鳳胎寶寶命名比賽」共收到逾3萬5700份建議，最終選出的名字都非常本地，笑言若大眾難忘舊稱呼，可叫牠們「家姐加加」及「細佬得得」。

香港海洋公園27日公布香港出生大熊貓龍鳳胎的正式名字，雌性名為「加加、雄性名為「...
香港海洋公園27日公布香港出生大熊貓龍鳳胎的正式名字，雌性名為「加加、雄性名為「得得」；圖為加加（右）、得得（上）及大熊貓媽媽盈盈（左）在籠舍中活動。 （中新社）

文化體育及旅遊局2月舉辦「大熊貓龍鳳胎寶寶命名比賽」，並由海洋公園協辦，最終由「加加」及「得得」勝出。園方27日表示、「加加」有加油、嘉許的意思，其粵語和普通話又與「家」和「嘉」同音，有「家」的元素，評審團認為有美好之意，寓意家國騰飛，人民幸福。「得得」則意指香港「事事都得」，且粵語和普通話的「得」又與「德」同音，寓意國寶大熊貓具備中國人崇尚的美德。

「加加」及「得得」已9個月大，龐建貽指牠們正處暴風式成長期，「愈來愈大隻」，現時體重俱已超過21公斤。牠們已由27日起正式搬至「大熊貓之旅」的高地區域，與媽媽「盈盈」一起與公眾見面。他表示，現時海洋公園已有逾500款產品，是以往的四倍，當中逾半數與大熊貓相關。

他續說，剛過去的五一黃金周訪客數目按年上升近40%，其中非本地訪客增幅逾20%，總收入則上升逾40%，成績令人鼓舞。園方正與不同的珠寶公司、食品公司及電話殼品牌聯乘，進一步推廣IP Panda Friends。

27日早「大熊貓之旅」場館外排起數百米長龍，入場需輪候45分鐘。有入場人士表示，「加加」、「得得」名字寓意「大家發展一定得」，又指兩姊弟的英文名是普通話拼音，有助吸引更多內地旅客赴港。

龐建貽27日表示，大熊貓寶寶出世後，帶來了不少的機遇，例如啟德體育園，足球比賽，在不同的商場都可以見到大熊貓的蹤影，做到一個「處處有熊貓的景象」。

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