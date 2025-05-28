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向銀行借數百萬移英3年 港男揚言不還 引戰文真偽惹議

香港新聞組／香港28日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

移民英國3年港男在社交平台發文，自稱移英前向香港銀行借了幾百萬元到英國展開新生活，更揚言永不回港還錢，他表示「是我自己把握機會，作出的選擇」，強調「銀行本身就是在賺取風險溢價，借錢出去自然要承擔可能收不回來的風險」。

香港01報導，帖文引來網民熱議，大部分都批評港男做法離譜，也有任職國際律師行的網民指，這樣做隨時影響入籍，甚至被告詐騙和破產，「在香港借銀行錢走人移民。 同做賊沒有分別」、「詐騙已經不是欠債這麼簡單，還好意思講出來」、「不要鬧啦，香港銀行業務遍及全球，在港的信貸評級可獲轉移，英國查到你有不良信貸紀錄（爛TU）人家還肯批citizenship給你？你到時簽證到期要去哪裡？」。

面對網民圍攻，港男否認詐騙，強調「銀行本身是要承受這些風險」，又霸氣回覆「不給入籍其實都不緊要，不回香港就好」。

該移民英國港男於26日在社交平台發文，指有人問他「為何可以有幾百萬拿到英國」，他解釋離開前向香港銀行借了一筆「不小的錢」，之後就來到英國展開新生活，「幾百萬在香港很難賺到，又要上班做到像狗一樣累，在香港捱生捱死十幾年，我現在生活終於像個人，有工就做一下，得閒去下踢踢球，爬爬山煮點東西吃，第一年來英，已到歐洲旅行了好多地方」。

不過也有網民質疑事件真偽，基本上可斷定是引戰文。

香港 移民 簽證

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