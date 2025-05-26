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海洋公園摩天塔故障 17人吊空中2小時

香港新聞組／香港26日電
海洋公園機動遊戲「海洋摩天塔」24日晚8時許出現故障，17名乘客被困接近兩小時。（取材自海洋公園網站）
海洋公園機動遊戲「海洋摩天塔」24日晚8時許出現故障，17名乘客被困接近兩小時。（取材自海洋公園網站）

香港海洋公園海洋摩天塔24日晚上約8時09分載客運作期間突然停頓，共17名遊客被困近兩小時。直至當晚約9時56分由工作人員帶領下，乘客經摩天塔中間的安全通道返回地面，無人受傷。

文匯報報導，海洋公園表示，海洋摩天塔運作期間因出現故障信號，導致安全系統啟動，令設施暫停運作。工作人員即時按既定安全指引及操作程序，帶領乘客從摩天塔中間的安全通道離開遊戲設施，事後已向機電工程署匯報事件，海洋摩天塔亦會暫停運作，直至另行通告。

翻查資料，1992年啟用的海洋摩天塔過往曾多次因安全系統突然啟動而煞停。對上一次於2019年6月12日發生，當時觀光塔在離地約15米處停頓，共52名遊客一度被困近兩小時，無人受傷。

據報導，2014年12月6日，海洋摩天塔的觀光塔在升至離地約65米處停止運作，7名遊客被困約1小時20分鐘，無人受傷。同年1月31日，43名遊客亦一度被困約20米高處，無人受傷。2011年9月10日，海洋摩天塔的觀光塔在升至十多米處停頓，共54名遊客被困約45分鐘，均需經摩天塔中間的安全通道返回地面，無人受傷。

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