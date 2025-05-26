珍稀貓頭鷹褐林鴞再現香港 逾百長鏡頭圍攝 農場封路防滋擾

嘉道理農場暨植物園表示，相隔四年再有褐林鴞在園內繁殖，但亦吸引大批「龍友」湧到園方自然保護區拍攝幼鴞（圖右下）。為保護幼鴞同其爸媽免被滋擾，園方暫時封路限制遊客接近。（取材自園方臉書）

香港 罕見的貓頭鷹「褐林鴞」近日在嘉道理農場暨植物園 內成功繁殖，園方稱四年才等來這個好消息，但提到消息傳開後，大批觀鳥愛好者紛紛湧入園方自然保護區，園方發布的相片可見逾20人架起長鏡頭，向高處拍攝。園方為保護褐林鴞安全，決定暫時封閉相關道路，限制遊客接近這隻幼鴞和牠的父母。

綜合香港媒體報導，園方指，前後估計有約百名攝影愛好者進入園區拍攝，有人更播放褐林鴞叫聲錄音，做法會影響其自然習性。嘉道理農場在社交媒體表示，園方首要責任是保護鳥類並管理遊客，確保觀鳥活動不會影響雀鳥正常生活，同時嚴加留意遊客有沒有用雷射筆或播放鴞鳥叫聲來拍攝理想畫面，這種行為往往會對鳥類造成極大干擾。所以園方決定暫時封閉部分道路，園方說這項措施可能對攝影愛好者造成不便，但亦希望大家理解，強調鳥類的福祉永遠是他們的優先考慮。

翻查資料，褐林鴞相信是最近十幾年來由廣東省自然擴散到香港野外定居，代表香港森林的生態環境成熟度高，適合牠們棲息。香港觀鳥會資料顯示，香港首個褐林鴞紀錄是一隻成鳥，2007年11月6日在城門郊野公園拍攝到，之後在不同地點包括大埔林村同大埔滘等地，都錄得褐林鴞的鳴叫，顯示褐林鴞已成為香港的留鳥。