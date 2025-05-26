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香港新股集資今年總額已逾760億 年增7倍 達去年總額近9成

記者黃雅慧／綜合報導
香港財政司長陳茂波指出，香港資金流向和利率走勢，受多個內外因素影響而存在變數，港府和監管部門會繼續密切監察市場變化，維持金融穩定。（中通社）
香港財政司長陳茂波指出，香港資金流向和利率走勢，受多個內外因素影響而存在變數，港府和監管部門會繼續密切監察市場變化，維持金融穩定。（中通社）

香港財政司司長陳茂波25日發表網誌表示，過去一周香港新股市場熱鬧，迎來今年來全球最大宗的新股上市。今年以來，香港新股集資額超過760億港元（約97億美元），較去年同期增加超過七倍，並已達到去年全年新股集資總額接近九成。分析認為部分核心資產定價權可能逐步南移。

陳茂波在網誌上指出，美國主權信貸評級早前被下調觸發美債孳息急升，多家正在內地訪問的外資大行表示，看好內地發展前景，將進一步加大對中國的投資，而香港正全力搶抓機遇。

陳茂波指出，香港與內地深化聯繫是長遠發展的巨大優勢。他說，港股今年以來表現出色，更多海內外公司在香港設立國際總部、研發中心和區域辦事處，都反映全球投資者和企業對香港的信心。當前的全球大局正深刻變化，港府將繼續靈活應變，在鞏固與傳統市場聯繫的同時，積極開拓全球南方等新興市場，使香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色更為凸顯。

「超級聯繫人」是2016年梁振英在任特首時提出的，香港一方面協助內地企業「走出去」，同時為內地城市引入資金、技術和人才等，連接內地與環球市場，帶動「一帶一路」取得成功，這就是「超級聯繫人」的作用。

內地機構中信證券研報表示，本輪A股公司密集赴港IPO是出海戰略、制度便利和港股流動性改善三重力量助推。優質核心資產在港股正式交易後，短期會活躍對應A股的交易，部分核心資產的定價權可能會逐步南移。

中信證券進一步指出，該現象的背後是港股市場的吸引力在系統性提升：一是資產供給結構和質量在持續提高；二是流動性在海外資金回流的背景下趨勢性改善，從歷史上看，港交所每一輪制度的改革突破都帶來了順應時代特徵的牛市。未來，更多優質龍頭赴港上市可能成為A股市場風格重新轉向核心資產的催化劑。

內地電池一哥寧德時代20日在香港交易所敲鑼二次上市，開盤後股價升幅高達10%以上。業內人士認為，寧德時代在香港交易所上市，反映了企業和投資者對香港股票市場的信心。今年以來港股的出色表現和港元的強勢，為新股市場提供了正面預期。

另外，「關於建立國際調解院的公約」簽署儀式將於30日在港舉行，陳茂波指出國際調解院總部設在香港，是中央大力支持香港建設「亞太區國際法律及解決爭議服務中心」的重要舉措。他強調將全力做好國際調解院的籌建工作，增強香港在國際商貿活動中的吸引力，這也將有利「一帶一路」沿線國家地區的經貿合作，進一步鞏固和提升香港國際貿易樞紐的地位。

寧德時代日前在香港交易所上市。（新華社）
寧德時代日前在香港交易所上市。（新華社）

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