香港開放投資移民1年 1257件申請涉資370億 500件獲批

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 投資移民 開放一年，至4月底接獲逾1200宗申請，其中逾500件申請者正式獲批。如所有申請獲批，可為香港帶來約370億（港元，下同，約47.24億美元）投資。

香港版的投資移民計畫名為「新資本投資者入境計畫」，申請人需投資香港不少於3000萬元，適用於外國居民、澳門居民和台灣居民。獲批可帶同配偶及18歲以下子女為受養人到港。去年10月計畫更新，新增可投資於5000萬元以上的住宅房地產，計畫申請人必須投入最少300萬元來支持創科等重點行業。

港府投資推廣署說，這一計畫於去年3月推出，目的是吸引資產擁有人在香港落戶發展，並透過調配和管理財富，發掘香港多元的投資機會。

截至今年4月底，投資推廣署共接獲1257宗申請，同期香港入境處已向911名申請人發出「原則上批准」，讓申請人以訪客身分入境香港以便完成投資，並已向512名完成投資的申請人發出「正式批准」。所有申請預計將為香港帶來逾370億元的投資金額。

香港投資推廣署說，已獲核實符合投資規定申請的投資金額，有36.4%分布於香港證監會認可基金、28.1%投資於股票、13.1%投資於債務證券，其餘則分別分布在投資相連壽險 計畫、「資本投資者入境計畫投資組合」等。

大公報報導，分析表示，這項計畫不僅展現香港作為全球財富與人才匯聚地的獨特優勢，更凸顯國際社會對香港法治、金融體系及發展前景的信心

澳洲及紐西蘭特許會計師公會香港區主管陳惠美表示，於今年3月推出優化措施後，申請數字亦持續攀升，充分反映香港作為國際投資中心的獨特優勢。她指出，新計畫也為行業帶來了新的業務機會，香港憑藉蓬勃的經濟、完善的法治，以及優質的金融基建，繼續為高淨值人士提供發展所需的確定性和信心，這有利他們在港開展長遠發展。