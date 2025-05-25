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中大校長：地緣政治變化 有利香港吸人才

香港新聞組／香港25日電
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香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

美國川普政府宣布禁止哈佛大學招收國際學生外，近月又取消逾千名國際學生的簽證。就美國的一系列排他舉措，特區政府教育局局長蔡若蓮早前表示，海外學生轉赴香港升學的趨勢顯著上升，為香港迎來新機遇；香港中文大學校長盧煜明則表示，隨著國際地緣政治的變化，目前有利香港吸引人才。

綜合文匯報、大公網報導，蔡若蓮表示，香港高等教育具高質量的教學、強勁的基礎研究、廣闊的國際聯繫，及與內地合作，形成引以為傲的「金字招牌」，也是香港的核心競爭力之一。而受地緣政治環境影響，海外學生轉赴香港升學的趨勢顯著上升，為香港迎來新機遇。

蔡若蓮表示，香港院校的國際聲譽與學術影響力持續提升，其中在2025年QS世界大學排名中，香港有7所大學上榜，其中6所排名上升，當中5所大學躋身全球百大；港大在全球排名第17位，在亞洲排名第4。

盧煜明則表示，「如果我們無法保持全球領先地位，就會不進則退」，優先發展科技創新和招聘人才，兩者都非常重要，中大是綜合研究型大學，需要文理兼備的優秀人才和學生，中大在招生時，「會揀最優秀的學生，給他們最好的教育」。

盧煜明說，隨著國際地緣政治的變化，歐美有部分教授可能會因應當前形勢，改變以前來港的態度，也有內地的精英學生，原本想去美國知名大學進修，可能改為留學香港。隨着香港加大搶人才和大力推動科創，以及低稅制的優勢，加對有志於科技研發、落地創業的教授，學生來說，香港成為極具吸引力的選擇。

香港 升學 教育局

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