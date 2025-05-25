卓永興：推9「濃濃港味」景點 部分擬收費創經濟效益

香港「發展旅遊熱點工作組」公布9個即將推出的旅遊熱點項目。圖為訪客在舊油麻地警署前「打卡」。（中新社）

香港 政府早前公布發展旅遊熱點工作組落實推行的9個項目，政務司副司長卓永興24日在電台節目表示，旅遊形成新常態及新喜好，旅客訪港並非僅限於購物及城市漫遊，而相關項目有「濃濃港味」，有助提升到香港旅遊的吸引力，部分熱點會考 慮收費，他也表示，正接觸藥廠，研究可否讓旅客參觀製造過程。

香港01報導，9個項目分別為：香港工業品牌旅遊、維園市集、添馬紫花風鈴木園、特色社區之舊城中環深度遊、特色社區之香港龍城深度遊、紀律先鋒巡禮、開放舊油麻地警署、「四山」旅遊，以及活化前紅磡鐵路貨運碼頭。

政府表示，香港工業品牌旅遊預計可在今年第三季以先行方式推出，開放香港4個品牌廠房予旅客參觀。卓永興表示，政府不單止接觸食品公司，亦有接觸藥廠，但需要帶旅遊業界參觀及熟習地方才可試行，亦要研究如有旅客參觀，是否要添加一些設施，同時符合衞生要求。對於旅遊路線可能要「團進團出」，卓永興指要避免影響園區內的其他人。

至於旅遊熱點項目「紀律先鋒巡禮」，當局將於今年第二季起，配合紀律部隊博物館開發旅遊產品，便利旅客參觀。卓永興指，很多內地旅客過往因港產片認識香港紀律部隊，紀律部隊很受歡迎，但很多人都不知道香港有相關博物館參觀，如果為旅客提供導賞服務，會令景點有吸引力。

卓永興表示，開放舊油麻地警署地面層，是因為香港影視在東南亞 、內地很受歡迎，各紀律部隊博物館對旅客有吸引力，政府會和影視界合作推出警匪片影視產品，以創造經濟效益。

此外，卓永興指日後可組織旅行團到訪紀律部隊博物館，旅客可透過科技穿著不同年代的警服拍照，照片有防偽特徵，不會被用作招搖撞騙。

另據文匯報報導，香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，此舉不僅為旅行社創造商機，同時可減輕企業或機構負擔。他舉例說，位於將軍澳百勝角的「消防及救護教育中心暨博物館」作為消防訓練學校，本身已是運作中的訓練設施，須預約進入，「這類設施本就有嚴格管理，旅遊開放只是在現有框架下優化，確保秩序。至於參觀工廠，預約和團隊參觀本身就是一個中間平衡的方案，讓企業提前有所準備。」