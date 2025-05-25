奶茶界遺憾…雙料「金茶王」陳子平53歲逝

陳子平曾於2016年奪得「國際金茶王大賽2016」冠軍。（取材自臉書）

於2016年榮獲「國際金茶王（港式奶茶）大賽」香港 區及「國際金茶王（港式奶茶）大賽總決賽」冠軍的陳子平，因病於4月18日離世，享年53歲。香港咖啡紅茶協會在Facebook發訃聞，表示深感惋惜，形容其離世是「奶茶界的遺憾」。

香港01報導，香港咖啡紅茶協會在Facebook發訃聞，稱陳子平師傅因病於4月18日離世。會方深感惋惜，形容其離世是「奶茶界的遺憾」，祝願他早登極樂，願其家人節哀順變，保重身體。

據報導，帖文指出，陳子平畢生致力於「港式奶茶」文化推廣，曾多次為「香港咖啡紅茶協會」到各地示範表演，並擔任協會導師，用心栽培後輩，徒弟們屢獲殊榮。陳子平於2016年榮獲「國際金茶王（港式奶茶）大賽」香港區及「國際金茶王（港式奶茶）大賽總決賽」冠軍，形容其「實力與貢獻備受認同」。

報導指出，陳子平生前曾接受訪問，自言入行30多年卻從未想過轉行，原因是沖奶茶的時候常獲得滿足感，「你沖杯茶給客人，對方說『師傅，真好喝！』 那個時候真是滿足，就算過了很多年，還是很開心！」

陳子平為了傳承茶餐廳文化，自2017年開始不斷教班，門生多達4000人並遍布全球，至2021年底他在觀塘開設「陳子平港式奶茶研究學院」，除了教授沖奶茶和其他茶餐廳飲品，亦涵蓋製作蛋治、沙嗲牛肉麵等做法。