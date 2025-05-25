我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

教育／她大二懷孕 博士畢典上3娃為母親感到驕傲

復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易

奶茶界遺憾…雙料「金茶王」陳子平53歲逝

香港新聞組／香港25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳子平曾於2016年奪得「國際金茶王大賽2016」冠軍。（取材自臉書）
陳子平曾於2016年奪得「國際金茶王大賽2016」冠軍。（取材自臉書）

於2016年榮獲「國際金茶王（港式奶茶）大賽」香港區及「國際金茶王（港式奶茶）大賽總決賽」冠軍的陳子平，因病於4月18日離世，享年53歲。香港咖啡紅茶協會在Facebook發訃聞，表示深感惋惜，形容其離世是「奶茶界的遺憾」。

香港01報導，香港咖啡紅茶協會在Facebook發訃聞，稱陳子平師傅因病於4月18日離世。會方深感惋惜，形容其離世是「奶茶界的遺憾」，祝願他早登極樂，願其家人節哀順變，保重身體。

據報導，帖文指出，陳子平畢生致力於「港式奶茶」文化推廣，曾多次為「香港咖啡紅茶協會」到各地示範表演，並擔任協會導師，用心栽培後輩，徒弟們屢獲殊榮。陳子平於2016年榮獲「國際金茶王（港式奶茶）大賽」香港區及「國際金茶王（港式奶茶）大賽總決賽」冠軍，形容其「實力與貢獻備受認同」。

報導指出，陳子平生前曾接受訪問，自言入行30多年卻從未想過轉行，原因是沖奶茶的時候常獲得滿足感，「你沖杯茶給客人，對方說『師傅，真好喝！』 那個時候真是滿足，就算過了很多年，還是很開心！」

陳子平為了傳承茶餐廳文化，自2017年開始不斷教班，門生多達4000人並遍布全球，至2021年底他在觀塘開設「陳子平港式奶茶研究學院」，除了教授沖奶茶和其他茶餐廳飲品，亦涵蓋製作蛋治、沙嗲牛肉麵等做法。

香港

上一則

中大校長：地緣政治變化 有利香港吸人才

下一則

卓永興：推9「濃濃港味」景點 部分擬收費創經濟效益

延伸閱讀

哈佛被禁招收國際生 港澳教育局處稱願提供轉學支持

哈佛被禁招收國際生 港澳教育局處稱願提供轉學支持
癱瘓半個香港 港鐵將軍澳線停駛5小時恐罰242萬美元

癱瘓半個香港 港鐵將軍澳線停駛5小時恐罰242萬美元
紀念抗日勝利80年 港展覽、旅遊配套…提高愛國意識

紀念抗日勝利80年 港展覽、旅遊配套…提高愛國意識
香港虛擬資產交易 落實穩定幣牌照制

香港虛擬資產交易 落實穩定幣牌照制

熱門新聞

賀建奎今年4月宣布再婚。（取材自X平台）

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

2025-05-23 14:44
中國年僅9歲的圍棋天才朱宏鑫19日晚上跳樓身亡，據傳他長期遭父親凌虐，只要輸棋就被打。（翻攝自微博）

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

2025-05-21 17:56
賴清德20日發表總統就職周年講話，央視新聞台主播同日播報國台辦回應時，竟口誤將「兩岸」稱成「兩國」，引發兩岸網友熱烈討論。（取材自央視）

口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛

2025-05-22 06:30
馬彬（右）的結婚照。（取材自微博）

山東準新郎返鄉 吃下爺爺燉的雞致肝衰竭 百人捐血救不回

2025-05-19 09:30
南韓大選出現「反華潮」；南韓保守黨高層及尹錫悅支持者指責北京介入，導致尹錫悅下台，造成南韓政治危機。（歐新社）

「滾回中國」南韓大選出現反華潮 中餐館老闆：前所未有

2025-05-24 12:30
七旬單親媽媽改嫁後想回家養老，卻被獨子要求交房租。示意圖。（視頻截圖）

七旬母改嫁後想回家養老 獨子要求收租 調解員這句話破防

2025-05-24 08:30

超人氣

更多 >
與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事

與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事
七旬母改嫁後想回家養老 獨子要求收租 調解員這句話破防

七旬母改嫁後想回家養老 獨子要求收租 調解員這句話破防
原來燕麥片都吃錯了？別放到過期 這樣煮變營養牛肉粥

原來燕麥片都吃錯了？別放到過期 這樣煮變營養牛肉粥
阿里巴巴蔡崇信暗批美國 籲亞企去這兩地做生意

阿里巴巴蔡崇信暗批美國 籲亞企去這兩地做生意
哈佛協助國際生轉學中 這些學校可能搶著收

哈佛協助國際生轉學中 這些學校可能搶著收