徐悲鴻師友遺珍 香港展逾150原作、書信、手稿、版畫

香港示意圖。(圖：shutterstock)

今年是著名畫家、中國現代美術教育奠基人徐悲鴻誕辰130周年，「雪泥鴻爪-徐悲鴻與師友互動原作遺珍及版畫藝術展」21日在香港 中央圖書館展覽館開幕。展覽以徐悲鴻與師友互動為主線，展出其原作、手稿、書信及珍貴版畫作品150餘件，全景式呈現其在藝術探索與家國情懷交織下的創作歷程，展期從5月22日至5月27日。

大公報報導，香港特區行政長官李家超為展覽題詞「鴻才雲集，墨韻薪傳」，以翰墨寄意藝術傳承，讚譽徐悲鴻融貫中西的筆墨精神及其對後世的影響。

報導指出，文化體育及旅遊局局長羅淑佩指出，徐悲鴻受人景仰，不僅僅在於他傑出的美術造詣，更因為他把濃厚的愛國情懷融入作品之中，為國家文化事業的發展作出了重要貢獻。展覽透過一幅幅動人的作品回顧歷史，樹立為實現國家繁榮富強和民族偉大復興而奮鬥的遠大理想。她表示特區政府將繼往開來，推出更多措施，讓市民更加深入領略中華文化的魅力，加深對國家及民族的認同感。

據報導，本次展覽分為「宗師悲鴻」、「家國情懷」、「薪火相傳」、「藝苑新枝」四個部分，展示徐悲鴻及其師友的原作藝術品，以弘揚中華傳統文化，創造文化交流平台，促進藝術愛好者間的互動。

報導稱，除了版畫「愚公移山」以及8幅創作手稿，現場還展出多幅徐悲鴻震撼人心的創作「馬」，包括他1947年創作的「奔馬圖」，畫面中駿馬逆風疾馳，鬃毛如烈焰飛舞，馬蹄踏破虛空，將抗戰時期國人渴求勝利的心境化作視覺史詩，體現其個人藝術追求與民族命運緊密相連的創作觀，展現其作品超越傳統文人畫的寄情言志、昇華為 時代集體吶喊的精神。

報導說，本次活動由香港大公文匯傳媒集團、徐悲鴻藝術委員會、新界鄉議局、一帶一路 優秀文化傳承發展促進會、群言出版社、徐悲鴻藝術協會聯合主辦，西安金藝百納體育文化傳播集團有限公司、陝西華西資源控股集團有限公司承辦，陝西國際書畫藝術研究院、悲鴻（北京）教育科技有限公司、中國世奧控股有限公司協辦。