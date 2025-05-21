港失業率3.4% 重回通關前水平 這些行業丟飯碗升幅明顯

香港最新勞動人口統計數字出爐，今年2月至4月經季節性調整的失業率為3.4%，較今年1月至3月的3.2%上升0.2%，約12萬9400人失業，增加約6600人；圖為市民途經深水埗。（中通社）

香港 最新失業率為3.4%，較上月公布的3.2%升0.2個百分點，為近通關以來27個月的高位，重回2022年11月至2023年1月、香港與內地未通關前的3.4%水平。期內多6600人丟飯碗，至總數12.9萬人；當中營造、住宿服務、餐飲服務活動及金融業失業率錄得明顯升幅。

明報報導，港府 統計處20日公布，2月至4月總就業人數減約1.56萬人，至367.7萬人，連續兩個月下跌超過1萬人；總勞動人口少約9000人，至380.6萬人，創逾一年低。經濟師指出，外圍不明朗因素影響企業招聘，失業率未來數月或惡化。

報導引述勞聯勞工界議員周小松稱，近年多個輸入外勞及人才計畫推出，加上經濟不理想，本地人就業較以往困難，擔心失業率升勢持續，建議倘失業率升至4%「嚴重」水平，港府須大刀闊斧檢視外勞及人才政策，並應推出協助工人就業及公司經營措施。

報導指，周稱一直關注各輸入外勞行業的失業率，留意到整體趨勢有不同程度上升，其中營造業失業率今次升幅明顯，促當局針對失業率較高及增幅明顯的行業，逐步減少輸入外勞，甚至考慮暫停。

報導說，特首李家超20日出席行會前，被問連鎖餐廳海皇粥店早前突然結業是否反映香港經濟欠佳，他稱香港經濟經歷轉型期，近期有部分商鋪結業，同時有不少新店開業，他引述公司註冊數據稱截至去年底，香港註冊公司數目達歷史新高，有146萬間，相信新興需求和消費趨勢逐漸成形，有信心會帶動香港GDP繼續增長。