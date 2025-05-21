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港推9旅遊熱點 參觀李錦記醬油廠、遊四山、開放舊警署…

香港新聞組／香港21日電
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港府20日公布9個即將推出的旅遊熱點項目，希望給訪港旅客帶來新體驗；圖為遊客在中環打卡。（中新社）
港府20日公布9個即將推出的旅遊熱點項目，希望給訪港旅客帶來新體驗；圖為遊客在中環打卡。（中新社）

香港副政務司長卓永興20日率領跨局代表舉行記者會，公布「發展旅遊熱點工作組」首階段推行的9個旅遊熱點項目，涉及5條路線和4個景點，包括供旅行團參觀李錦記醬油等廠房的「香港工業品牌旅遊」、舊油麻地警署、涵蓋4段山徑的「四山旅遊」及在添馬公園植樹塑造「紫花風鈴木園」等。

明報報導，卓永興20日聯同文體旅局長羅淑佩等官員介紹9個旅遊熱點項目，卓永興20日稱，香港有許多寶藏景點，考慮打造新景點之外，應將一些現有旅遊資源整合串連及加以豐富。大部分項目預計今年推出，其中「維園市集」於第四季在維園噴水池廣場及南亭廣場設立約30個攤位，提供文藝服務及售賣手工藝品和藝術作品，並於不同時間舉辦配合市集主題的活動。

翻查資料，康文署2002年起已於維園南亭廣場舉辦類似活動「藝趣坊」，設手工藝品攤位，最新一期由去年10月舉行至今年9月，設8個攤位，展銷布藝等手工藝品，並提供攝影服務。

對於維園市集看似「新瓶舊酒」，旅遊促進會總幹事崔定邦相信「引流作用」大，舉例稱每年工展會舉行時，銅鑼灣一帶人山人海，周邊商戶亦受惠。至於「舊城中環深度遊」，崔直言每天都有旅行團到中環至半山自動扶手電梯，但美化後相信可帶動當區消費。

經濟學者李兆波表示，維園市集感覺換湯不換藥，他認為可將市集定為永久舉辦，放手讓私營機構籌畫，相信更易吸引旅客。

港府20日公布9個即將推出的旅遊熱點項目，希望給訪港旅客帶來新體驗；圖為將被美化...
港府20日公布9個即將推出的旅遊熱點項目，希望給訪港旅客帶來新體驗；圖為將被美化的中環至半山自動扶手電梯系統。（中新社）

「香港工業品牌旅遊」預計第三季推出，通過旅遊業界組團，讓旅客參觀李錦記、奇華、八珍醬園及益力多廠房，選購手信。舊油麻地警署亦於第四季開放地面層，並設AR（擴增實境技術）照相亭及售賣紀念品等。

卓永興稱並無硬性要求需吸引多少旅客，開支方面，他指撇除發展前紅磡鐵路貨運碼頭，其餘8個熱點合計開支約2000萬至3000萬港元（約255.4萬至383.2萬美元）。

另據大公、文匯報報導，羅淑佩表示，香港的山景或山徑很受歡迎，除了內地旅客外，日本、韓國旅客，甚至歐洲旅客都慕名而來。羅淑佩指出，針對旅客的出行喜好、習性等，將透過調查和大數據分析，甚至可利用人工智能，在網頁為旅客度身規畫行程。

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