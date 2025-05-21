寧德時代在港掛牌首日大漲16% 港新股集資躍居全球第2

寧德時代20日在香港首日上市，股價收盤飆16.42%；圖為寧德時代20日在香港上市的「敲鑼」儀式。（中新社）

中國電動車 電池生產商、全球動力電池龍頭寧德時代20日登陸港股，首日收盤大漲16.4%，也是今年以來全球最大型的新股集資活動，並讓香港 在全球新股集資排名升至第二。港交所行政總裁陳翊庭表示，今年港股不論是IPO或上市後集資活動活躍，目前約有150家申請正在審理中。

綜合港媒報導，寧德時代創始人兼董事長曾毓群出席上市儀式並致辭，稱港股上市意味公司更廣泛融入全球資本市場，亦是公司推動全球零碳經濟的新起點。財政司司長陳茂波表示，寧德時代成功上市，反映企業和投資者對香港股票市場的信心。私募基金管理公司稱，這亦可體現外資對寧德時代全球化能力和長期競爭優勢的認可。

陳翊庭20日出席寧德時代的上市儀式後指出，寧德時代若行使「綠鞋」超額配售股，集資額將達50億美元，不但會是今年全球最大的上市集資，也讓香港在全球新股集資排名衝上第二。

她進一步透露，今年港股不論是IPO或上市後集資活動活躍，年初至今港交所已接獲近100宗新上市申請，目前約有150家的申請正在審理中，其中包括龍頭企業及集資10億元（港幣，下同，約1.2億美元）以上的大型新股。

其中，A+H股上市及中概股回流，是今年港交所新股市場主題之一，陳翊庭指出，除了寧德時代，目前已有超過40家A+H公司宣布將赴港上市或已遞交上市申請，港交所亦會做好準備應對中概股回流。

陳茂波表示，寧德時代已在港設立國際總部和科研中心，把籌融資、國際業務管理、創新人才和研發都匯聚在香港，充分發揮香港國際化和內聯外通的優勢，把業務發展推上新的台階。在地緣政治複雜的當下，香港作為平台，幫助各地企業上市，提供融資機會，正是順應時勢。

KPMG此前表示，香港IPO市場延續了2024年下半年的強勁勢頭，受惠於多宗大型新股上市成功，2025年第1季共完成15宗IPO，集資額達177億元，高於去年同期接近三倍。

寧德時代上市集資額為353億元，招股價為263元，首日收盤報306.2港元，市值達到1.3844兆元，每手帳面賺4320元，成交82.8億元；市場對其股票反應正面，在公開發售部分，認購額超過150倍。