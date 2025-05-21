我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克：特斯拉6月底前在德州測試自駕計程車

中國區域影響力擴大 紐西蘭副總理：太平洋絕不能成為「軍事區」

內地女遊港狠批5缺點「對香港去魅了」 但這1點讓她稱讚

香港新聞組／香港21日電
近日有內地女遊港，直言有「部分環境破舊」、「規矩多」、「物價高」等問題，但也稱讚香港還是有一定的人情味。（取材自小紅書）
近日有內地女遊港，直言有「部分環境破舊」、「規矩多」、「物價高」等問題，但也稱讚香港還是有一定的人情味。（取材自小紅書）

內地旅客到香港旅遊的評價一直都較為兩極，有部分旅客認為香港人情味十足，卻有人認為香港的服務態度欠佳，而近日就有內地女生遊港後在社交平台上大吐苦水，狠批香港5大問題，「對香港去魅了」，表示香港規矩太多，「連蹲都不敢蹲一下」。帖文引來大批網民熱議，有人希望樓主尊重「每個地方文化不一樣」。

香港01報導，有內地女日前在社交平台小紅書以「對香港去魅了」為題，分享自己赴港旅遊後的負面體驗，除了在香港不能隨意蹲下之外，直言香港「部分環境破舊」、「規矩多」、「物價高」，更抱怨店員服務態度惡劣，狠批香港五大問題。

樓主表示原本被網路上的港風照片吸引，但親身到訪後卻發現部分地區「真的很破舊」，但有些街區很乾淨。有網民認同香港街道乾淨，指「他們磚真的很乾淨，因為他們不吐痰」，也有人解釋香港「不破舊都不是那個味道」。

樓主坦言香港規矩繁多，知道香港人對路人蹲坐行為頗有微詞，在香港暴走多日，有多疲累也不能蹲下稍作休息。

部分網民理解在香港不能蹲下的辛苦之處，「不是在香港蹲的問題吧，在內地也不能的，廣州深圳我也沒怎麼見過有人隨地大小蹲，但香港沒座位是很煩，我也氣血不足不喜歡站」，也有人認為不蹲下是文明表現。

內地女事先知道香港消費高，但實際物價仍讓她驚訝，表示當天自己口渴去買水，「一付錢12元（港幣，下同，約0.12美元），兩眼一黑」，又舉例提到在香港食一碗拉麵需要過百元。網民認為樓主購物地段較昂貴，「在報攤買水只要4元」。

她認為，香港除了維港風景值得一看外，其他景點大同小異，基本上都是購物區，對於不愛逛街以及沒東西買的樓主「走在街上略顯迷茫」。

最令樓主不滿的是餐廳服務態度，她描述自己問問題被店員大吼，點餐後餐盤更是「直接甩到桌上」，甚至目睹其他店員「吼遊客」，但對說英語的顧客卻格外耐心。

雖然內地女狠批香港五大問題，但內地女亦表示香港有一定人情味，自己在乘坐天星小輪時遇到一位老人家，「阿婆跟我說話的時候好緊張，怕以為阿婆要說我什麼」，結果該位老人家詢問樓主要不要拍照，並把靠邊的位置讓給內地女，「阿婆人真的很好，也是這個阿婆讓我一天心情好很多」。

香港 小紅書

上一則

雷軍：小米3奈米晶片已大規模量產 2款旗艦機將發布

下一則

寧德時代在港掛牌首日大漲16% 港新股集資躍居全球第2

延伸閱讀

阿信香港逛街遭店員「圍堵索簽名」半小時 40份簽到發抖

阿信香港逛街遭店員「圍堵索簽名」半小時 40份簽到發抖
海外港學者寫2019年社運口述史 鼓勵深耕社群延續香港故事

海外港學者寫2019年社運口述史 鼓勵深耕社群延續香港故事
投訴漏水、噪音… 香港「假冒鄰居」短訊騙案屢現

投訴漏水、噪音… 香港「假冒鄰居」短訊騙案屢現
張哲瀚遭封殺後求生 香港開唱吐心聲：難忘那一天

張哲瀚遭封殺後求生 香港開唱吐心聲：難忘那一天

熱門新聞

北京中日友好醫院醫師肖飛(右)與住院醫師董襲瑩(左)不倫案，中國國家衛健委今宣布，肖飛被吊銷醫師執業證書並遭解聘；董襲瑩的醫學院入學資格證實為造假，其畢業證書及醫師資格、執業證書均被撤銷。(取材自微博)

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

2025-05-15 11:14
巴西總統魯拉（左二）與妻子姜嘉（左一）訪華，與習近平（右二）與彭麗媛（右一）合影。 （歐新社）

巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？

2025-05-16 11:09
中國國台辦新聞發言人陳斌華14日主持例行記者會，他就美國總統川普提及統一的言論做出回應。(記者陳政錄／攝影)

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

2025-05-14 09:00
黃楊鈿甜有「小趙麗穎」稱號。(微博)

坑爹？中國17歲女演員戴230萬耳環掀波 父為退休公務員

2025-05-15 20:56
馬彬（右）的結婚照。（取材自微博）

山東準新郎返鄉 吃下爺爺燉的雞致肝衰竭 百人捐血救不回

2025-05-19 09:30
網美在廣州高樓貼窗上演「活春宮」。(取材自X平台)

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

2025-05-08 08:30

超人氣

更多 >
越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收

越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收
保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套

保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套
川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了
為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕

為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕
拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌

拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌