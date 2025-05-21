內地女遊港狠批5缺點「對香港去魅了」 但這1點讓她稱讚

近日有內地女遊港，直言有「部分環境破舊」、「規矩多」、「物價高」等問題，但也稱讚香港還是有一定的人情味。（取材自小紅書）

內地旅客到香港 旅遊的評價一直都較為兩極，有部分旅客認為香港人情味十足，卻有人認為香港的服務態度欠佳，而近日就有內地女生遊港後在社交平台上大吐苦水，狠批香港5大問題，「對香港去魅了」，表示香港規矩太多，「連蹲都不敢蹲一下」。帖文引來大批網民熱議，有人希望樓主尊重「每個地方文化不一樣」。

香港01報導，有內地女日前在社交平台小紅書 以「對香港去魅了」為題，分享自己赴港旅遊後的負面體驗，除了在香港不能隨意蹲下之外，直言香港「部分環境破舊」、「規矩多」、「物價高」，更抱怨店員服務態度惡劣，狠批香港五大問題。

樓主表示原本被網路上的港風照片吸引，但親身到訪後卻發現部分地區「真的很破舊」，但有些街區很乾淨。有網民認同香港街道乾淨，指「他們磚真的很乾淨，因為他們不吐痰」，也有人解釋香港「不破舊都不是那個味道」。

樓主坦言香港規矩繁多，知道香港人對路人蹲坐行為頗有微詞，在香港暴走多日，有多疲累也不能蹲下稍作休息。

部分網民理解在香港不能蹲下的辛苦之處，「不是在香港蹲的問題吧，在內地也不能的，廣州深圳我也沒怎麼見過有人隨地大小蹲，但香港沒座位是很煩，我也氣血不足不喜歡站」，也有人認為不蹲下是文明表現。

內地女事先知道香港消費高，但實際物價仍讓她驚訝，表示當天自己口渴去買水，「一付錢12元（港幣，下同，約0.12美元），兩眼一黑」，又舉例提到在香港食一碗拉麵需要過百元。網民認為樓主購物地段較昂貴，「在報攤買水只要4元」。

她認為，香港除了維港風景值得一看外，其他景點大同小異，基本上都是購物區，對於不愛逛街以及沒東西買的樓主「走在街上略顯迷茫」。

最令樓主不滿的是餐廳服務態度，她描述自己問問題被店員大吼，點餐後餐盤更是「直接甩到桌上」，甚至目睹其他店員「吼遊客」，但對說英語的顧客卻格外耐心。

雖然內地女狠批香港五大問題，但內地女亦表示香港有一定人情味，自己在乘坐天星小輪時遇到一位老人家，「阿婆跟我說話的時候好緊張，怕以為阿婆要說我什麼」，結果該位老人家詢問樓主要不要拍照，並把靠邊的位置讓給內地女，「阿婆人真的很好，也是這個阿婆讓我一天心情好很多」。