投訴漏水、噪音… 香港「假冒鄰居」短訊騙案屢現

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 私隱專員公署發現新式「假冒鄰居」詐騙手法，有騙徒假冒成屋苑鄰居，以投訴漏水或噪音為由，要求事主以通訊軟件聯絡再乘機騙取金錢，惟事主及後與屋苑物業管理處查證後確認為詐騙。私隱專員公署19日稱自今年3月起共接獲4宗查詢及2宗投訴，涉及九龍及新界區不同屋苑住戶，呼籲市民提高警覺，若接獲可疑短訊或來電要先求證。

明報報導，私隱專員公署表示，騙徒會自稱事主的鄰居，先透過短訊投訴漏水或噪音問題，誘使事主回覆，並要求以即時通訊軟件聯絡。當事主展開對話，騙徒會假扮有意發展情緣等各種手法取得事主信任，從而騙取金錢或個人資料。騙徒又會誘使事主點擊不明連結，令其誤入偽冒網站，藉此套取其個人資料。

據報導，市民黃先生早前接獲懷疑由騙徒發出的短訊，發出者「李小姐」聲稱為樓下住戶，要求黃於晚上11時後收細聲量，稱「實在是被吵的睡不著」；「李小姐」之後著黃添加其WhatsApp 號碼。

報導稱，私隱專員鍾麗玲提醒，市民若接獲相關懷疑詐騙短訊或來電，可先聯絡屋苑物業管理處查詢或求證，切勿輕易透露個人資料。她重申防騙5招，包括要提高警覺、核實發送短訊者身分、不時留意帳戶及簽帳紀錄、保護密碼，以及留意防騙資訊。

報導說，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，騙徒以漁翁撒網方式發短訊，誘使當事人於WhatsApp展開對話。他稱，如事主點擊由騙徒發出的連結或下載其傳送的檔案，或會遭木馬程式入侵，令騙徒可讀取事主手機內的資料、圖片、信息等，最終導致個人資料外泄或財物損失。他呼籲市民勿胡亂點擊連結或下載來歷不明的檔案。