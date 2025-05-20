我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「陪老闆睡前聊天」週刊爆王文洋奪女大生初夜 開心給2疊鈔票

TLC實境「我的600磅人生」女主角病逝 得年40歲

國安禁地 港府：路過純打卡拍照沒問題 記協：解釋含糊

香港新聞組／香港20日電
港府日前指出，若市民路過禁區附近沒有任何危害國家安全的意圖，只是純粹「打卡」拍照，並沒有問題；圖為2021年7月1日中央駐港國安公署舉行升旗儀式。（新華社）
港府日前指出，若市民路過禁區附近沒有任何危害國家安全的意圖，只是純粹「打卡」拍照，並沒有問題；圖為2021年7月1日中央駐港國安公署舉行升旗儀式。（新華社）

港府極速「先訂立後審議」《維護國家安全條例》附屬法例，多家傳媒於法例正式生效後先後實測，在「禁地」附近拍照，大多數被警員阻止及下令刪除照片，引起社會爭議。

自由亞洲電台報導，港府日前發新聞稿「澄清」，指若市民只是路過禁區附近而純粹「打卡」拍照，沒有任何危害國家安全的意圖，並沒有問題。但強調若是故意拍攝禁地門口或其內部情況去查察禁地，或在拍攝期間作出其他「令人有合理理由相信可能危害國家安全的行為」，警務人員或禁地守衞有權根據法律及當時現場的判斷，要求市民離開。

不過，當局的解釋仍含糊不清，記者在「禁地」附近採訪到底會否違法，亦沒有解釋日前多間傳媒記者嘗試在「禁地」附近拍照而已，明顯沒有危害國家行為，但都一一被阻撓的原因。

香港記者協會回應《集誌社》查詢時表示，警員的要求或超越附屬法例的範圍。她認為，保安局有責任釐清，並舉例說，若「禁地」日後發生火災，甚至地盤興建期間，被揭發涉及偷工減料等問題，記者是否可以如常報導，有沒有辯解空間？

港府新聞公報稱，港府16日回應傳媒有關在《維護國家安全條例》附屬法例指明禁地採訪拍攝的查詢，指保安局局長鄧炳強15日已清楚表明，根據條例第45條，「指明人員」（包括警務人員或禁地守衛）如有合理理由相信行使有關權力是維護國家安全所需，可命令任何人不得作出或停止作出接近、查察禁地等行為，亦可命令出現於毗鄰禁地的人立即離開。任何人如違反有關命令，即屬犯罪。

港府 香港

上一則

說給川普聽？ 王毅談格陵蘭：尊重丹麥主權

下一則

武漢夜市爆槍擊案 燒烤攤遭掃射傳2死…相關訊息被封

延伸閱讀

立法非突然推行 港：國安法第55條若啟動 適用中國刑法

立法非突然推行 港：國安法第55條若啟動 適用中國刑法
國安公署設立近5年 港府擬列為禁地 擅闖可囚20年

國安公署設立近5年 港府擬列為禁地 擅闖可囚20年
香江風情／五一「特種兵」赴港窮遊過夜 波及國安

香江風情／五一「特種兵」赴港窮遊過夜 波及國安
南韓向美晶片國安調查提交意見書 呼籲給予「特殊考量」

南韓向美晶片國安調查提交意見書 呼籲給予「特殊考量」

熱門新聞

北京中日友好醫院醫師肖飛(右)與住院醫師董襲瑩(左)不倫案，中國國家衛健委今宣布，肖飛被吊銷醫師執業證書並遭解聘；董襲瑩的醫學院入學資格證實為造假，其畢業證書及醫師資格、執業證書均被撤銷。(取材自微博)

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

2025-05-15 11:14
巴西總統魯拉（左二）與妻子姜嘉（左一）訪華，與習近平（右二）與彭麗媛（右一）合影。 （歐新社）

巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？

2025-05-16 11:09
中國國台辦新聞發言人陳斌華14日主持例行記者會，他就美國總統川普提及統一的言論做出回應。(記者陳政錄／攝影)

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

2025-05-14 09:00
黃楊鈿甜有「小趙麗穎」稱號。(微博)

坑爹？中國17歲女演員戴230萬耳環掀波 父為退休公務員

2025-05-15 20:56
網美在廣州高樓貼窗上演「活春宮」。(取材自X平台)

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

2025-05-08 08:30
馬彬（右）的結婚照。（取材自微博）

山東準新郎返鄉 吃下爺爺燉的雞致肝衰竭 百人捐血救不回

2025-05-19 09:30

超人氣

更多 >
懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到

懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到
冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案

冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案
美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」
南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」

南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」
65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利

65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利