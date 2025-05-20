國安禁地 港府：路過純打卡拍照沒問題 記協：解釋含糊

港府日前指出，若市民路過禁區附近沒有任何危害國家安全的意圖，只是純粹「打卡」拍照，並沒有問題；圖為2021年7月1日中央駐港國安公署舉行升旗儀式。（新華社）

港府 極速「先訂立後審議」《維護國家安全條例》附屬法例，多家傳媒於法例正式生效後先後實測，在「禁地」附近拍照，大多數被警員阻止及下令刪除照片，引起社會爭議。

自由亞洲電台報導，港府日前發新聞稿「澄清」，指若市民只是路過禁區附近而純粹「打卡」拍照，沒有任何危害國家安全的意圖，並沒有問題。但強調若是故意拍攝禁地門口或其內部情況去查察禁地，或在拍攝期間作出其他「令人有合理理由相信可能危害國家安全的行為」，警務人員或禁地守衞有權根據法律及當時現場的判斷，要求市民離開。

不過，當局的解釋仍含糊不清，記者在「禁地」附近採訪到底會否違法，亦沒有解釋日前多間傳媒記者嘗試在「禁地」附近拍照而已，明顯沒有危害國家行為，但都一一被阻撓的原因。

香港 記者協會回應《集誌社》查詢時表示，警員的要求或超越附屬法例的範圍。她認為，保安局有責任釐清，並舉例說，若「禁地」日後發生火災，甚至地盤興建期間，被揭發涉及偷工減料等問題，記者是否可以如常報導，有沒有辯解空間？

港府新聞公報稱，港府16日回應傳媒有關在《維護國家安全條例》附屬法例指明禁地採訪拍攝的查詢，指保安局局長鄧炳強15日已清楚表明，根據條例第45條，「指明人員」（包括警務人員或禁地守衛）如有合理理由相信行使有關權力是維護國家安全所需，可命令任何人不得作出或停止作出接近、查察禁地等行為，亦可命令出現於毗鄰禁地的人立即離開。任何人如違反有關命令，即屬犯罪。