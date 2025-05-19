前財爺：香港大搞旅遊 不如花精神在商貿物流、金融業

香港前財政司司長曾俊華。（新華社資料照片）

香港 政府財赤問題持續，前財政司司長曾俊華18 日於社交平台發文，稱港府 過分倚重旅遊業，其僅占總收入一小部分，且近年內地訪港旅客消費力下降，難復昔日盛況。

綜合港媒報導他直言：「與其在這方面費盡心力，倒不如多花些精神，在占香港最大部分收入的商貿物流同金融業。」他建議利用美國加徵關稅 致全球貿易混亂的時機，推出便利貿易新政策及優化通關安排，並以近期觀賞的音樂劇及紀錄片為例，呼籲善用香港獨特優勢，推廣文化及戶外活動新旅遊亮點。

曾俊華在社交網站表示，最近與一些在香港的外國官員碰面聊天，形容這班「老外」非常熟悉香港情況，即使香港這幾年那麼多轉變，他們仍然覺得香港作為中國的特別行政區，仍然可以扮演一個關鍵角色。

曾俊華說香港應趁美國大加關稅令全球貿易「立立亂（一塌胡塗）」的好時機，抓緊機會與其他經濟體多方面合作，例如推出便利貿易的新政策，以至通關安排。

曾俊華以香港演藝學院40 周年音樂劇「我佛無著經」為例，讚揚其集合師生及校友，耗時一年打造，講述唐三藏取經後故事，質素出色卻僅演四場。

他指出，大型製作需仿效外國固定場地連演數十場模式，方能攤薄成本盈利，否則高票價難回本。他質疑：「香港有創意舞台人才同西九，卻沒有好好向外推廣這些新製作？」

曾俊華認為，除渣馬、七欖、搶包山等知名盛事，香港需開發新項目如四徑挑戰賽，吸引國際旅客，善用郊野與城市緊鄰的優勢，推廣文化及戶外活動。他強調，香港未充分挖掘潛力，錯失旅遊新機遇。