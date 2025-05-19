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港大、中大領頭 善用AI助全港中小學、樂齡族

香港新聞組／香港19日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

AI海嘯」到來，日前騰訊混元大模型相關技術將加速向香港落地，港大及中大也同步提出，將善用人工智能發展，協助全港中小學及樂齡族。

明報報導，香港大學校長張翔表示，AI衝擊比想像中快，張翔說，全球上千萬所高等學府，哪一間面對AI衝擊應變得快，就可以生存下來。他指AI已改變師生教學，過往傳統課堂一個教授面對百多個學生，沒法為每人度身訂做學習方案，而AI教育先進，讓學生在任何時間、地方和速度學習。

除在大學逐步適應AI時代，張翔說中小學教育同樣重要，愈年幼接觸愈易學習，他稱已與教育局溝通，又稱港大願擔當領袖角色，助中小學掌握AI，舉例港大教育學院學者熟悉香港中小學，可研發課程讓中小學受惠。

香港中文大學賽馬會老年學研究所所長、醫學院內科及藥物治療學系榮休教授胡令芳指出，樂齡科技可改善長者生活質素，但大多產品從長者服務提供者出發，以協助照顧長者，冀有更多產品從使用的長者角度出發，並指樂齡科技應重視預防和健康管理，且「並非下下都要研發新物件」，可利用現有技術設計適合長者的產品，如便捷的遠程通訊工具、人工智能（AI）聊天機器人等。

AI 香港 人工智能

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