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香港地產商內地囤地不發展 賺數十倍暴利 網批無良

香港新聞組／香港18日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

發展商囤地會影響城市發展和經濟建設，在內地，雖然地方政府出台了一系列政策措施打擊囤地、炒房等投機行為，但依然有開發商久囤土地動輒數十年。大公報16日一篇題為《香港地產巨頭內地囤地牟暴利激公憤》的報導，指某香港地產巨頭買地20多年，蝸牛般的開發速度，分多次銷售，獲取翻幾十倍的利潤，引來大量網民批評無良。

文匯報報導，同一香港地產巨頭曾在拿下東莞厚街地皮後，房屋項目開發期長達15年進度才剛剛過半，廣大網民怒斥：「囤地不發展，收回！」

大公報16日的報導中提到，近日，位於北京朝陽區東4環的「御翠園」項目推售新一批房源，某香港發展商僅以市價7折拋售，更奇怪的是該項目已陸陸續續賣了20多年。多位購房者直言：「土地紅利被地產商收割，房價泡沫的代價卻要我們承擔，不厚道！」

報導中又提到上海普陀真如城市副中心，同樣是該香港發展商於2006年12月以22億元（人民幣，下同，約3億美元）底價把該地塊收入囊中，折合成交樓面價每平方米3055元，但競買方在競得地塊後並未動工，直至2009年4月才舉行開工典禮。該地塊於2019年6月開盤，推出住宅產品「領寓」，均價為每平方米逾9萬元。

文匯報翻查資料後發現，同一香港發展商於1999年拿下東莞厚街地皮，卻未立即進入開發程序，而是將地塊閒置。去年在東莞出售30套特價房，低至每平方米售價約1.3萬元。有東莞地產業內人士指，這批產品毛坯備案價約每平方米2.4萬元至2.7萬元，從這個角度看相當於打了5折。不過這批洋房備案已久，所以不能說是「跳水」或突降，只能說是降價走量。

該香港發展商以囤地、炒房等投機行為牟取暴利，在相關報導刊出後引起社會廣泛關注，網上閱讀量逾千萬。讀者紛紛留言批評，直指該地產巨頭是「製造樓市泡沫，破壞內地經濟」的主因。

網民「Freedom Lee」說：「20年前起好，現在當新樓賣，無良地產商！」「wuenxiao」怒道：「吸血鬼！不知道吸了多少內地香港人民的血！」「白蕊」直言：「囤地不發展，收回！」

香港 房價

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