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BNO移英港人永居門檻提高 英議員關注 促英政府給交代

香港新聞組／香港17日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

英國12日提出把永久居留申請門檻的「標準定居資格年期」由5年提升至10年，引入積分制。英媒報導，英國政府將評估是否把英國國民（海外）護照簽證（BNO簽證）納入，英國多位議員則促政府交代，提議讓BNO移英港人學生在修讀大學時可享本地生學費資格。

香港01報導，英國多種移民簽證的入籍年期途徑為「5+1」，即在英居住或工作5年後取得永久居留資格，再1年後入籍成為公民，如工作簽證、BNO簽證均是居住滿5年後可申請永居，再1年後申請成為公民。

若英國政府提出的改動正式推出，永居年期標準門檻會變成10年，引入積分制，視乎申請者的「貢獻」而決定年期，有貢獻者年期將較短。白皮書文件未有具體交代是否影響所有簽證，英方僅指未來會有更多詳情。

英國天空新聞報導，政府將展開「評估」，以決定BNO簽證是否納入改動的範圍之中。

根據報導，多名議員要求政府交代，執政工黨議員Phil Brickell表示，把永居年期門檻延長至10年，將對年輕BNO持有人的生活帶來「毀壞性的影響」，不少議員也要求政府容許BNO移英港人學生在修讀大學時可享本地生學費資格。

據英格蘭現行制度，取得永久居留身分兼在英居住滿3年者，可以在讀大學時享受本地生學費待遇，價格較國際生學費要低得多，Phil Brickell指「任何居住在英國的英國公民都不應該被迫等待10年才能上大學，政府應該在擬議的移民規則改革中認真考慮這一潛在影響。」

另一工黨議員Blair McDougall也呼籲政府縮短港人在當地獲得本地生學費資格所需的留英時間。

英國政府發言人向傳媒指，BNO途徑體現英國對那些選擇透過取得BNO身分保留與英國聯繫的香港人士的歷史和道德承諾，「已獲得永居身分並滿足3年正常居住要求的BNO持有者，有權與其他擁有永居身分的人平等地獲得學生資助，確保他們享有公平的教育機會。」發言人又指，英方始終致力於維護機會和包容的價值觀，所以高等教育機構有權根據個人情況酌情免除或降低學費。

工作簽證 香港 移民

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