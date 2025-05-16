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康怡戲院租約到期5/28結業 香港今年第4間離場

香港新聞組／香港16日電
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香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

MCL院線旗下、位於港鐵太古站上蓋的康怡戲院，15日在社交平台發文公布，因租約期滿，將於5月28日起結束營業。文中指，期待日後在其他MCL戲院與公眾再次見面，並感謝觀眾多年來的支持。

香港經濟日報報導，康怡戲院設有5間影廳，提供706個座位，以2D、3D及4D等不同播放制式播放電影。2017年時，康怡戲院更大規模改建工程，率先引入全港首間「MX4D動感影院」。而在今年1月，康怡戲院就曾推出優惠吸引觀眾，正價2D戲票只售港幣50元（約6.4美元），長者票價亦只需港幣30元（約3.8美元）。

據報導，電影業進入寒冬時期，今年開始到目前僅5個月，已有三間戲院宣布結業，包括北角的新光戲院、旺角的新寶戲院以及嘉禾黃埔戲院，連同MCL康怡戲院，共第四間戲院結業。不過，新光戲院負責人李居明早前宣布已租下嘉禾黃埔原址，並會改名為「新光黃埔」經營。

報導指出，居於康怡的街坊對於MCL康怡戲院結業，紛紛表示不捨，很多網民都表示「從小看到大」，在MCL戲院的社交平台留言抒發不捨之情「我記得我那時候讀小學去MCL看電影」、「跟不同的女孩一起看電影，充滿回憶。」、「從小看到大，真是可惜、希望有其他集團來接手。」

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