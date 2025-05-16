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香港家庭開心指數 連跌3年後首回升 未恢復疫前水平

香港新聞組／香港16日電
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香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

和富社會企業「香港開心D」15日公布，香港最新家庭開心指數為6.91分（10分為滿分），較去年上升了0.48分，是連跌3年後首次反彈回升，雖仍未恢復至新冠疫情前7.26分的水平，但數據顯示在個人開心指數、心裡資本、家庭資源等範疇上均出現明顯回升。學者認為與港人已適應疫後生活，加上香港失業率持續處於低位，是開心指數止跌回升的最大原因。

文匯報報導，家庭開心指數中反映家庭安全感、居住環境是否舒適，以及是否有能力解決生活難題的家庭資源--心理資本範疇指數升幅尤其明顯，由去年6.58分升至今年7.24分。調查發現，55歲或以上年齡組別的個人開心指數最高，達7.23分。其次為35歲至54歲組別的6.41分。

報導指出，「香港開心D」委託東華學院護理學院於今年3月5日至26日成功訪問了1117名12歲或以上市民，發現多項指數均錄得升幅。以10分為滿分的話，家庭資源--心理資本評分由去年6.58分大幅升至7.24分，個人開心指數亦由6.09分升至6.58分，家庭健康狀態亦由6.42分升至6.69分；家庭溝通模式則由5.32分跌至5.03分。整體家庭開心指數則由6.43分升至6.91分。

據報導，研究結果顯示，個人開心指數對家庭開心指數影響最大，可見家庭成員自身的開心程度會直接影響全家的幸福感。石丹理指出，港人均已適應疫情後的生活，失業率持續低位，香港生產總值亦見增長，形容市民生活是「比上不足，比下有餘」。對於指數未能超越疫情前，他相信是由於香港仍面對裁員及貿易戰等多項挑戰，仍需時間回升。

調查並指出，育有6歲至12歲學童的家庭今年首見開心指數略低，平均分為6.86。石丹理相信，與疫後讀書及學業壓力較大有關，「尤其面對小學呈分試，需要鞏固學業是大問題，家人也會較辛苦。」他故建議特區政府參考新加坡訂立較完整的家庭政策，協助提高開心指數。

香港 疫情 新加坡

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