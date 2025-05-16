香港僅存藤椅店5/20熄燈 開店43年第二代捱不住租金

具有43年歷史、全港碩果僅存的「籐藝籐器公司」，將於5月20日結業。（取材自臉書）

全港碩果僅存的「籐藝籐器公司」將於5月20日結業，所有貨物將會大平賣。店主女兒曾小姐日前在社交媒體透露，雖然歷經金融風暴及SARS等香港 大事件，但現在的經營環境實在太惡劣，近日確實承受不住租金 成本，迫於無奈下只好「光榮結業」。她感嘆︰「藤椅夕陽行業20多年都捱過去，終於捱不到歲月時光。」

香港01報導，有43年歷史的藤椅店「籐藝籐器公司」，其第二代店主的女兒曾小姐昨日（14日）在社交媒體公布，將於下周二（20日）光榮結業。

她透露，雖然父親在兩周前仍然堅持不言休，但經營環境實在太惡劣，近日確實承受不住租金成本，迫於無奈終於決定在今個月正式結業。「籐藝籐器公司」由於面對惡劣的經營環境，終於承受不住租金成本決定結業。

據報導，曾小姐說，店舖1982年由祖父開業，她當時還未出世，其後經歷1997年前的移民潮、亞洲金融風暴、SARS（沙士）及新冠疫情 ，成為全港最後一間藤椅店，但最後堅持不住。「藤椅夕陽行業咗20多年都捱過去，終於捱不到歲月時光。」店主女兒曾小姐邀請街坊及老顧客，有時間可到店與她的父親相聚。

曾小姐又指，所有貨物大平賣，邀請街坊及老顧客，有時間可到店與她的父親相聚，如對貨品有興趣也可平價出清。