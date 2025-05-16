港新冠入春後突增 4周81重症含30死 已變周期性風土病

香港新冠疫過去4周共錄81宗新冠重症，包括30宗死亡案例，衛生防護中心呼籲高風險族群施打疫苗。（中通社）

香港 衛生防護中心15日公布新一期新冠流感疫疫情 ，過去一周（5月4至10日）新冠病毒檢測陽性率為13.66%，對比前一周的11.42%為高，並屬最近一年新高；過去4周共錄81宗新冠嚴重個案，包括30宗死亡。

明報報導，港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆表示，雖然新冠病毒活躍，但嚴重個案較少；衛生防護中心總監徐樂堅則表示，預料新冠活躍程度至少在未來數周維持於較高水平。

據報導，污水監測方面，過去一周人均新冠病毒含量為每公升71萬拷貝，較前一周約每公升69萬拷貝為高，更較四周前每公升約39萬拷貝顯著上升。急症室、普通科門診及定點私家診所的新冠求診比率亦錄得明顯升幅。

報導指出，過去一周共錄18宗新冠嚴重及死亡個案，按周減少13宗。不過衛生防護中心稱，過去4周共錄81宗涉及成人的嚴重個案，包括30宗死亡，流行病學調查顯示83%屬65歲以上，當中九成均有長期病患，只有一宗於過去6個月曾接種新冠疫苗 加強劑。兒童方面，中心今年暫錄5宗嚴重個案，未有死亡個案。

徐樂堅表示，監測數據顯示新冠病毒於2023年4至7月、去年2至3月較活躍，參考以往數據，他預料新冠活躍程度至少會在未來數周維持於較高水平。

徐樂堅指，疫情復常後，香港每隔半年至九個月經歷一次新冠活躍周期，認為「新冠已演變成為一種有周期性的風土病。」

報導稱，衛生防護中心12日公布兩宗兒童新冠嚴重個案，其中一名17個月大女童危殆。劉宇隆表示，現時新冠病毒在社區的活躍程度比去年高峰期高，但出現重症的嚴重個案較少，他認為病毒對社會影響愈來愈輕，高風險市民可考慮接種疫苗，但接種與否屬個人決定。

另據自由亞洲電台報導，徐樂堅呼籲社會各界提高警覺，加強個人衛生和保護措施，盡快接種初始劑次新冠疫苗。他表示，香港主流變異病毒株今年3月下旬開始轉為XDV，現時未有證據顯示XDV會引致更嚴重疾病。

徐樂堅說，中心會按世衛組織的建議，繼續密切監察變異病毒株的情況，慎防日後可能出現毒性較強或與疫苗不匹配的變異病毒株。

據香港政府最新公布數據，香港從3月進入春季後，新冠病毒疫情突然急據增加，死亡個案從2月的3宗，暴增至3月的26宗，到過去4周再增至30宗。但中國公布的數據，就遠低於香港。

中國疾病預防控制中心公布數據顯示，2025年前三個月全國共錄得新冠病毒感染相關死亡病例12宗，官方強調疫情整體處於低位流行狀態。

具體而言，1月通報死亡4例，2月1例，3月則回升至7例，與此同時，3月新增確診病例超過5.6萬例，重症個案131宗，死亡2例，官方數據顯示病毒活動有輕微上升趨勢，而且遠低於香港。