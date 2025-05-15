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李家超中東之行豐收 推動6方面成果 簽署59項合作協議

香港新聞組／香港15日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港特首李家超率領的代表團結束卡達和科威特的訪問行程，15日返港。

大公、文匯報報導，李家超在香港時間14日晚會見傳媒時表示，是次中東之行成功推動6方面的成果。一是進一步推進香港政府與卡達政府和科威特政府之間的關係，建立了合作共識；二是四天的訪問達成了共59項合作備忘錄和協議，範圍廣泛，涵蓋領域包括政府合作、市場貿易、投資市場發展、金融、科研、法律專業等，奠定多元合作基礎。

三是發揮香港在「一國兩制」下內聯外通的優勢。此行首次邀請20多位內地企業代表參加訪問團，展現香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，發揮香港「引進來、走出去」的橋梁作用；展現香港跟內地協同發展，優勢互補可以發揮的力量。四是進一步建立與海合會國家的關係，開拓更大商機。特區政府正積極探討與海合會簽署自由貿易協議，進一步開拓海合會國家市場。

五是加深相互了解，強化商貿網絡。代表團成員此行擴闊了「朋友圈」，向科威特和中東的朋友推廣香港和內地的優勢和機遇，協同發掘商機，有些已直接開始商談合作項目。六是進一步推進人文交流。現時持特區護照到海合會六個國家，均可享有免簽或落地簽的安排，將進一步促進香港與海合會成員國的旅遊、教育、文化、經貿等往來。

香港 貿易協議 護照

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