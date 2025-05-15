香港明星足球隊爆「1地包養1女友」 藝人鄧兆尊揭內幕

香港明星足球隊近日傳出豪賭、包養「1地1女友」等新聞，鄧兆尊、吳家樂等人在網路節目「娛樂好好玩」質疑爆料的真實性。（視頻截圖）

近來傳出有關香港 明星足球隊被爆集體飲酒、豪賭、包養「1地1女友」等傳聞，58歲的香港藝人、已故「慈善伶王」新馬師曾長子鄧兆尊與53歲的前TVB藝員吳家樂等人12日在網路節目「娛樂好好玩」中談起此事，還分析實際狀況，質疑爆料的真實性。

日前自稱是前甲組足球員的「B仔」在「情感關注組」中爆料，表示明星足球隊中有成員涉及「包養」，甚至到了「1地1女友」的程度。「B仔」聲稱，明星足球隊裡一些較有名氣的成員，會到內地結識「紅顏知己」，並且在不同地區都有各自的「女朋友」，形容他們對這些對象很「專一」，暗示了在各地維繫固定且可能涉及財務支持的關係，也就是所謂的「1地1女友」。

鄧兆尊、吳家樂等人12日在網路節目「娛樂好好玩」提及此爆料，質疑「B仔」的真實性。

鄧兆尊解釋，明星足球隊前往各地多是為了公開活動，許多地方可能一年才去一次或初次造訪，要在每個地方都維持一個包養對象，從「經濟原則」上來看並不合理，笑稱「一年去一次幫人養呀？下次去都不知幾年後，養三年食一次，部乎合經濟原則，下次去就不認得啦。」

他還跟吳家樂唱雙簧，笑說另一隊精裝足球隊年紀較年輕，「在那邊發生機會大很多」。此外，他也坦言曾試圖找出這位爆料者的身分，但都沒有線索。

香港明星足球隊是由香港著名歌星譚詠麟與已故前港隊中鋒尹志強共同發起。這支隊伍匯集了香港眾多熱愛足球的演藝界人士，包括曾志偉、陳百祥等，旨在透過參與各地的足球賽事，推廣足球運動的同時，也為慈善公益事業籌集善款，至今已成為香港體育及慈善領域中具代表性的團體之一。